Ensom gutt i skvisen

Bjørn Ingvaldsen: Nattskift i Nekropolis. 136 sider. Gyldendal.

Bjørn Ingvaldsen (1962, debut 1995) hadde alt gitt ut flere skjønnlitterære bøker for voksne lesere da han konsentrerte forfatterskapet sitt om barne- og ungdomsbøker. Maurflittig som han er, nærmer nå verklisten med bøker skrevet for et ungt publikum seg et halvt hundre titler, mange av dem i serier, som «Fotballaget Froskene» - 12 stykker til nå, «Brødrene Bruns beretninger» - 4, eller «Ikaros Olsens kamp for å nå toppen» - 3.

Ingvaldsen er i dag blant de mest omtykte ungdomsbokforfatterne i landet. Han er ikke bare en dreven forfatter som skriver veldreide bøker, men makter også noe så sjeldent som å oppheve skillet mellom barne-, ungdoms- og voksenbøker: De siste årene har han i stadig større grad oppnådd det ved ikke å skygge unna vanskelige temaer, som gjerne har vært nær tabubelagte i barne- og ungdomslitteraturen.

Historiene skrives fra barns synsvinkel, slik barn opplever sine liv med sine erfaringsmessig begrensete muligheter for å tolke og forstå, og som de ufrivillig og maktesløse befinner seg midt i. Samtidig som en voksen leser får medoppleve hva barnet har å stri med, fatter han hvilke vansker de voksne karakterene baler med, mens tyngden av omsorg og bekymringer forblir omkring barnet - og den voksne leseren kan skamfull ta til seg hva det sliter med.

Som i vårens flotte «Nattskift i nekropolis», der den snart tretten år gamle jeg-fortelleren Max er i skvisen mellom foreldrene: Mora lever i sin egen alkoholiserte, trygdete, fantasiverden og har noen urealistiske forestillinger om at hun driver arkeologisk forskning på oldtidas gravskikker, mens hun skriver på en bok hun skal få utgitt også på engelsk, tror hun, ved hjelp av en berømt engelsk arkeolog, som hun med Max på slep fotfølger til London og Tyrkia.

Max bor hos henne. Faren har fått seg ny samboer og nye barn. Mens mora, fullstendig oppslukt av seg selv og «forskningen», samt drikkingen, demonstrerer for Max hvordan hun fikk ruinert resten av sitt liv da sønnen ble født, sitter faren som et mehe og blir styrt av samboeren sin. Max er det ensomme, tapre fattigbarnet som pendler mellom dem, og «Nattskift i nekropolis» er en sår og rørende, spennende og dramatisk historie om et avvist og ensomt barns savn, lengt og skuffelser.