Sandnes kulturhus lagde årets musikal - vil ikke lage flere

Kulturhussjef Elisabeth Dahl er på vei nedover Karl Johan, bærende på den nye prisen, når Aftenbladet ringer:

– «Billy Elliot» er det største løftet Sandnes Kulturhus har gjort noensinne, sier en fornøyd kulturhussjef.

Sist Aftenbladet snakket med Dahl, fortalte hun at de ikke hadde bestemt seg om de ville satse videre på musikaler eller ikke.

– Har dere bestemt dere nå, i lys av prisen?

– Det er lagt på is til nå, det er dyrt og ressurskrevende å sette opp musikaler, sier Dahl.

– Hadde dere satt opp flere musikaler, hvis dere hadde fått flere midler?

– Det hadde vi nok ikke. Det handler ikke bare om penger. Det går på bekostning av andre ting.

Dahl forklarer at huset blir lagt beslag på når det jobbes med musikaler. Det blir under musikalperiodene liten mulighet for å sette opp andre forestillinger eller konserter på huset.

Med særlig vekt på musikkteater

Sandnes Kulturhus jobber akkurat nå med sin nye strategiplan. Ett stikkord i den er «bredere». Strategiplanen blir utarbeidet av Dahl og styret til kulturhuset. Sandnes-ordfører Stanley Wirak er styrets leder.

Visjonen til Sandnes Kultur er å være ledende i Norge, på deres felt. I vedtektene for Sandnes Kulturhus paragraf 3, står det følgende:

Foretaket skal tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling og være en ledene screeningarena og møteplass.

I årsberetningen for 2018, står det derimot at musikkteatersatsingen blir lagt på is.

Å få prisen Årets musikal, under Musikkteaterprisen, er på mange måter et bevis på at Sandnes Kulturhus har vært ledene, innen deres felt, som tidligere har vært musikkteater.

Men hva er deres felt og profil nå?

– Mangfold, sier Stanley Wirak.

– Profilen er ikke ferdig, men den er mangfoldig, sier Dahl.

Mangfold

– Vi er et kulturhus. Derfor vil vi ikke velge en tydelig retning, som kan utelukke noe annet, sier Dahl.

Så, Sandnes Kulturhus nye profil kan bli mangfold?

– Vi vil satse på andre ting, sier Wirak.

– Hva er andre ting?

– Ideen vår er å slippe til bredden. Vi vil nå flere, samtidig som vi vil ut av huset, og inn i bybildet, fortsetter Wirak.

Dahl sier noe av det samme: De vil treffe så mange som mulig.

– Er det ikke litt paradoksalt, at dere vinner denne gjeve prisen, og så velger å ikke satse på musikaler lenger?

– Vi kommer jo tilbake til det. Det er ikke lagt på hyllen, det er bare for en periode, sier Wirak.

– Kommer det musikaler i 2020 da?

– Nei. Det er helt utelukket. Musikaler har en lang horisont, det krever mye tid, sier Wirak.

– Det handler ikke om penger

I 2018 fikk Sandnes kulturhus 17,3 millioner av Sandnes kommune. Det ble opp 21 forestillinger med Billy Elliot. Det var en publikumssuksess. 13.299 billetter ble solgt, nesten fullt hus hver forestilling. Oppsetningen gikk nesten 3,9 millioner i minus.

Tross dette landet kulturhuset på beina, med over 840.000 kroner i overskudd ved utgangen av 2018.

– Kultur skal koste. Vi visste at det ble underskudd da vi satt opp Billy Elliot. Det var få forestillinger, i en liten by.

– Så, at dere ikke satser på musikaler fremover, handler ikke om penger?

– Nei. Vi får de pengene vi trenger. Det dummeste man kan gjøre er å begynne å kutte i kulturbudsjettet, sier Wirak.

– Det handler om veivalg, sier Dahl.