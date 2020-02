Et tupp i baken til Brett Kavanaugh

Med sitt fjerde album er søstrene omsider blitt voksne.

The Secrets Sisters er Laura Rogers (t.v.) og Lydia Rogers, nå gift Slagle. Foto: ALYSSE GAFKJEN

Geir Flatøe Journalist

Secret Sisters: «Saturn return» (New West/Border)

Et Saturn-år varer like lenge som 29,42 år på jorda. Det er dette som har gitt navn til det fjerde albumet fra The Secret Sisters. I løpet av tiden det tok å lage platen, opplevde Laura og Lydia Rogers begge at Saturn vendte tilbake til stedet på himmelen som planeten hadde stått da de ble født. Altså for cirka 29 og et halvt år siden.

På denne tiden ble begge gravide, og de mistet bestemødrene med en ukes mellomrom. Med andre ord både glede og sorg å lage sanger om, på det første albumet der de skriver alt selv.

Den beste sangen handler likevel ikke om dem selv. Den ble skrevet mens Brett Kavanaugh ble kryssforhørt for beskyldninger om overgrep, etter at Trump nominerte ham som høyesterettsdommer.

Republikanerne i Senatet sluttet opp om Kavanaugh, men «Cabin» er blitt en sterk kampsang på vegne av overgrepsofre.

A fire rages inside me

It does not feel like home

The one who did the damage

Carries on

Jeg-personen føler seg sperret inne i et klaustrofobisk bur, noe som fører fram til refrenget: Makes me wanna burn this cabin down, burn it to the ground.

Laura og Lydia lærte å synge harmonier i kirken hjemme i Muscle Shoals i Alabama, før de siden dro hver til sitt. Laura studerte forretningsdrift på universitet, men dro impulsivt til en audition i Nashville. Hun ble tatt godt imot og bedt om å komme tilbake med søsteren. Dermed så The Secret Sisters dagens lys.

Debutalbumet var lovende, men oppfølgeren ble en nedtur. Plateselskapet droppet dem, og konkursen truet.

Fakta The Secret Sisters Bakgrunn: Duo dannet av søstrene Laura og Lydia Rogers i Muscle Shoals i Alabama i 2009. Utgivelser: «The Secret Sisters» (2010), «Put your needle down» (2014), «You don’t own me anymore» (2017). Les mer

Da det gikk mot slutten, inviterte Brandi Carlile dem med som oppvarmere. De forsøkte en ny, egenskrevet låt under lydsjekken, og Carlile oppfordret dem til å framføre flere. Det endte med at Carlile og Tim og Phil Hanseroth produserte en ny plate med duoen.

Den fikk en Grammy-nominasjon for beste folk-album, og produsentene er de samme på søstrenes fjerde plate. Et av grepene er å la søstrene synge hver for seg, istedenfor samtidig. Harmoniene er der, men en av dem fører an.

Der de tidligere er blitt sammenlignet med Everly Brothers, lyder de nå mer som First Aid Kit. Det kler dem.

De åpner med «Silver», inspirert av barna som var på vei og som ankom etter at albumet var ferdig. Tradisjonell country, men med temposkifter som skaper dynamikk.

At de er i gang med å stifte sine egne familier, er også tema for «Late bloomer» – om å modnes sent. Men som vi alle har lært, bedre sent enn aldri: It doesn't matter when you bloom. It matters that you do.

«Hand over my heart» er en del av samme pakke, om å forplikte seg til å leve sammen med en annen.

«Fair» er en fin, akustisk ballade om ulik oppvekst og om å gli fra hverandre, mens «Tin can angel» er en countryballade så fin som du får dem.

«Nowhere, baby» er om å vokse opp og så stå stille, garantert utløst av årene de ikke kom noen vei med musikken.

Vakre «Hold you dear» høres ut som en sang om å gjengjelde foreldrenes kjærlighet når de måtte trenge det, men får en ny dimensjon når den ble skrevet på et kvarter av Laura da hun oppdaget at hun var gravid: And I will hold you dear, while my shadow's long and my eyes are clear.

Sangen er pakket inn i piano og strykere og følges av friske og refreng-sterke «Water witch». De avslutter med «Healer in the sky», preget av bestemødrene som døde.

Laura og Lydia er blitt voksne. De har fullført sitt første Saturn-år, produsert en ny generasjon og mistet noen i andre enden. De har også lært å stå på egne føtter, og de har lagd sin beste plate så langt. De har til og med fått troen på at det kan komme flere.

Beste spor: «Cabin», «Fair», «Tin can angel», «Hold you dear».