Oscar-showet glemte Luke Perry da fjorårets avdøde skulle minnes – nå raser fansen

En av Oscar-showets største glipper kom i «In Memoriam»-hyllesten viet bransjefolk som avgikk ved døden det siste året: Luke Perry ble ikke nevnt.

Dette klarte ikke Oscar-akademiet: De glemte Luke Perry i sitt minnesegment viet fjorårets avdøde bransjestørrelser. Bildet er fra Screen Actors Guild-prisutdelingen i januar. Foto: Foto: AP

Mens minnehyllesten fikk med seg avdøde kjendiser som blant andre Kobe Bryant og Kirk Douglas så vel som svenske Bibi Andersson og en lang rekke mindre kjente navn for de fleste, ble ikke Perry nevnt med et ord.

Det melder Hollywood Reporter , som påpeker at Oscar-akademiet riktignok nevner Perry i sin opplisting på nett.

Luke Perry var kjent særlig for TV-serien «Beverly Hills 90210» og den nyere «Riverdale», men spilte også i filmer som «The Fifth Element», «Buffy The Vampire Slayer», «The Heist» og «Redemption Road». Han døde i mars i fjor, 52 år gammel, etter å ha blitt innlagt på sykehus etter et slag fem dager tidligere.

At Oscar-akademiet utelot – eller glemte – Perry mener mange er spesielt, særlig siden han er å se i en av titlene som konkurrerte i beste film-kategorien, nemlig «Once Upon a Time in … Hollywood».

Der spiller Luke Perry westernskuespilleren Wayne Maunder i en scene mot Leonardo DiCaprio. Nå raser mange på Twitter mot uteglemmelsen, ifølge Popculture. «Skam dere», melder en, mens en annen funderer på hvordan det er mulig, og kaller det «respektløst».

Da Screen Actors Guild-prisen ble delt ut i januar, ble Luke Perry behørig hyllet i denne seremoniens minnesegment.

