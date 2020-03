Den kulturelle skolesekken blir digital og smittefri

Forfatterne Bjørn Ingvaldsen, Linde Hagerup og Jan Tore Noreng tar initiativ til et digitalt formidlingsopplegg av litteratur. De vil tilby skoleelever litteratur på video.

Fra venstre: Jan Tore Noreng, Bjørn Ingvaldsen og Linde Hagerup. Foto: Lars Åke Andersen, Ingeborg Dirdal, Observatoriet.

Initiativtakerne skulle opprinnelig turnert med Den kulturelle skolesekken i Bergen, Viken og Trøndelag, men nå er turneene avlyst inntil videre som følge av koronaviruset. Bjørn Ingvaldsen, bosatt i Sandnes, skulle de neste ukene vært på DKS-turné i Nordland fylke og etter påske vært i Bergen et par uker. Linde Hagerup skulle vært på turné i Viken, mens Jan Tore Noreng skulle vært i Trøndelag.

Forfatterne får honorar for de avlyste turneene, og leverer derfor i et helt annet format: Nå får elevene tilbud om videoer i stedet - i regi av Norsk Forfattersentrum og Kulturtanken. I første omgang er det snakk om tre videosnutter på omtrent 15 minutter.

Minister engasjerer seg

– I løpet av en helt vanlig uke i mars er det cirka 2000 arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken rundt om i Norge. Og nå er hele Norge satt på pause. Liv og helse kommer først. Det betyr også at kunstnere som skulle vært på turne i regi av Den kulturelle skolesekken, også sitter hjemme. Nå lanseres det et fantastisk initiativ fra kunstnere som brenner inne med formidling nettopp for barn og unge. Nå kan de altså formidle det de hadde tenkt til å gjøre fysisk, digitalt. Og det vil være helt smittefritt, sier Abid Raja i en YouTube-video for Kulturtanken.

En av iniativtakerne til det som har blitt et digitalt formidlingsopplegg av litteratur er Bjørn Ingvaldsen.

– Jeg var på turné i Gudbrandsdalen for to uker siden. Da opplevde jeg at de arrangementene jeg skulle hatt på bibliotek fortløpende ble avlyst, fordi elever fra forskjellige skoler ikke fikk lov til å møte hverandre. Løsningen ble da å besøke skolene enkeltvis og gjenta opplegget som skulle vært i bibliotekene på hver skole i stedet, sier Ingvaldsen.

Da stengningen av Norge var et faktum, begynte han å tenke på hvordan slik formidling kunne skje uten fysiske møter for å gi noe tilbake til alle elevene som er rammet.

– Norsk Forfattersentrum likte ideen om digital formidling og svært raskt fikk jeg til et samarbeid med den nasjonale aktøren Kulturtanken. Det viste seg at det ikke var kapasitet nok i de dedikerte opplæringssystemene for skolene, så løsningen har vært å legge ut videoene i en egen YouTube-kanal.

Enkelt og brukervennlig

– Jeg har litt foto- og videoutstyr privat, slik at jeg, med god hjelp av kona mi Ingeborg Dirdal, kunne rigge opp til filming, både inne og ute. Vi har forsøkt å gjøre det enkelt, med et eller to kameraer og naturlig lys. Redigeringen er enkel og er gjort på vanlig datamaskin, sier Bjørn Ingvaldsen.

Han regner med at det vil bli behov for flere slike produksjoner i tiden framover, både i form av innspilling av videoer og direktesendinger til skoleklasser og er glad for at de som driver med formidling til barn og unge kan bidra med denne smittefrie formen for formidling.

– Dette er et forsøk og en start. Nå jobbes det kreativt og godt i flere fylkeskommuner og kommuner med å tilpasse DKS til den plutselige nye skolehverdagen vi har fått i Norge, sier Kulturtanken-direktør Øystein Strand til Forfattersentrums artikkel publisert på hjemmesiden.

Dette opplegget er laget for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Videoene ligger fritt tilgjengelig på YouTube ut april 2020.