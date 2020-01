Hyller dansemusikken på en plate som aldri blir kjedelig

Hedonistene skuer tilbake på et liv levd i klubbmørket og forsøker å fange det flyktige.

Pet Shop Boys er Chris Lowe og Neil Tennant. Foto: Phil Fisk

Anette Basso

Pet Shop Boys: «Hotspot» «X2 Records/Kobalt»

Duoen Chris Lowe og Neil Tennant slo gjennom samme år som undertegnede ble født, i 1985, med sin lekre, emosjonelle synthpop og en sympatisk blanding av sårbarhet og humor.

35 år har gitt oss 14 studioalbum, en rekke superhits og et knippe uforglemmelige musikkvideoer. «Hotspot» gir fansen akkurat det de ønsker seg, i påvente av deres planlagte Greatest Hits-turné.

Dette låter umiskjennelig petshopboysk. De refererer sin egen diskografi og leker seg gjennom de ti låtene, dog i et noe ujevnt tempo. Her går vi vekselvis fra funk til ballader, fra ekstase til melankoli.

Det gjør at albumet aldri blir kjedelig, men også til en mindre helhetlig lytteopplevelse enn for eksempel «Electric», som var første album i trilogien som «Hotspot» nå avslutter.

Fakta Pet Shop Boys Bakgrunn: Dannet i London i 1981. Utgivelser: 14 studioalbum. Debuterte med «Please» i 1986, og forrige album var «Super» i 2016.

Samarbeidet med superprodusent Stuart Price, som også har arbeidet med blant andre Madonna, New Order og Kylie Minogue, må sies å ha vært vellykket. I 2013 føltes det som Pet Shop Boys hadde funnet fornyet entusiasme, mens oppfølgeren «Super» i 2016 bød på dansbar dystopi.

«Hotspot» oppleves mer tilbakeskuende, men ikke tilbakelent. Det har en tidløs kvalitet over seg, noen steder smått skamløs: Duoen kan tillate seg selv hva som helst og gjør det også.

Tekstene er den røde tråden, mer enn lydbildet. «Hotspot» formidler det flyktige og forgjengelige. Platen er preget av en bittersøt lengsel. Deilige drømmer som forsvinner i det vekkerklokken ringer. Stjerner på en mørk nattehimmel, glimrende som diamanter, før solen igjen står opp. Skiftende årstider, søkende blikk. En som griper etter noe som glipper, noe en ikke når helt tak i.

Foto: Pelle Crepin

Det formuleres snedig allerede i den effektive og energiske åpneren «Will o the Wisp», som henter tittelen sin fra den engelske myten om «lyktemannen» eller vettelys – et fenomen hvor flakkende lys observeres nær myrer. Her måtte jeg ty til Wikipedia, som også forklarer at det kan være en metafor for «a hope or goal that leads one on but is impossible to reach». Med dette har Lowe og Tennant satt tonen.

Discosingelen «Dreamland» er en nær perfekt post-Brexit hymne, hvor de sammen med Olly Alexander fra Years & Years lar seg fortape på et sted hvor you don't need a visa, you can come and go and still be here.

«I don’t wanna» er en perle hvor protagonisten innledningsvis mangler motet til å oppsøke klubbens mørke kroker, men etter hvert lar seg lokke. I den funky «Monkey Business» er hedonisten derimot tilbake i godt humør. Med et glimt i øyet vender han ryggen til hverdagen. Champagnen flyter, stemningen er uanstrengt.

Foto: Pelle Crepin

Mørket faller igjen på i den smektende, sarte «Only the dark». Denne vokser seg til en favoritt på platen. En nydelig og sparsommelig ballade, farget i åttitallsnyanser. Tennants ord føles som en omfavnelse:

Don’t be scared

For only the dark

Can show you the stars

Her hører en også lyden av det legendariske Hansa-studioet i Berlin, som platen delvis er spilt inn i. Et studio fylt av analoge synther og varm akustikk så vel som historier – David Bowie, Iggy Pop og Depeche Mode satte sine spor her på 70-og 80-tallet.

Albumet runder av med teknotravende «Wedding in Berlin», komplett med samples av Mendelssohns bryllypsmarsj. Jeg spår at låten blir et kommende soundtrack til sommerens prideparader, og den setter et morsomt punktum for en variert plate.

«Hotspot» er en hyllest til dansemusikken, men tøyer ikke grensene for hva den kan være i 2020.

Beste spor: «Will o the Wisp», «Only the dark».

