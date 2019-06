1 2 3 4 5 6

Elisabeth Bergskaug: Bompengeboka. Politikk, sirkus og motstand. 131 sider. Vigmostad & Bjørke

Bompengeopprøret er en varslet krise. Det er 30 år siden innføringen av bompenger i Norge utløste de første drapstruslene, det første hærverket og de første demonstrasjonene.

Bompengeopprøret er også langt på vei en uløselig krise. Avgiften skal brukes til å fremme to innbyrdes motstridende mål: Både reduksjon av biltrafikken og bedre veier, som vil føre til mer biltrafikk. Det er uhyre vanskelig å finne en løsning som ikke rammer det ene av disse målene.

Fredrik Refvem

I en liten, og imponerende oppdatert, håndbok for den som vil delta i debatten, forteller Elisabeth Bergskaug at Bergen var den første byen i den vestlige verden som ble omsluttet av en bomring. Om noen måneder kan Bergen også bli den første byen i verden som styres av et parti som ikke har noen annen politikk enn at bommene skal vekk.

Bergskaug dekker samferdsel som journalist i ABC Nyheter, og det er et lite stykke faktabasert journalistikk hun har samlet i denne boken. Teksten er nøktern, inneholder rikelig med tall og statistikker og forsøker å se problemet fra begge sider.

Fredrik Refvem

Ikke ny oppfinnelse

Hun kunne gått dypere inn i de psykologiske og sosiale mekanismene som får ellers sindige folk til å bli rabiate på grunn av denne bestemte skatten, mens de betaler alle andre skatter uten å kny. Hun kunne også vist at bompenger ikke ble oppfunnet i Bergen i 1986, men er en eldgammel finansieringsmetode. Murene rundt europeiske middelalderbyer var ikke bare forsvarsverk, de sikret også inntekter fra alle som ble sluset gjennom portene.

Kristian Jacobsen

Når skikken har overlevd og er blitt fornyet med stadig mer avanserte innkrevingsmetoder, skyldes det at bompenger er en særdeles effektiv måte for å oppnå begge de to målene. Bergskau viser hvor raskt biltrafikken inn til byene reduseres når bommene kommer opp eller takstene økes, og hun viser også hvordan lokalpolitikere fra alle partier, inkludert Frp, har stemt for bompenger for at akkurat deres veiprosjekt skal komme foran i køen.

Heiko Junge / NTB scanpix

Problemet er at bompenger må gjøre vondt for å oppnå reduksjon i biltrafikken, mens altfor mange bilførere bare aksepterer den økonomiske smerten hvis de oppnår det andre målet: Bredere og lengre motorveier. Veiene kan finansieres over statsbudsjettet, men da forsvinner miljøgevinsten. Bomringene rundt de store byene er der primært av miljøhensyn.

Jon Ingemundsen

Kjør debatt

Det er her diskusjonen må starte, og det er her Bergskaug leverer det beste diskusjonsgrunnlaget. Hun minner om at Stavanger i 2014 var den tredje mest kørammete byen i hele Norden, og hun siterer NTNU-forsker og transportplanlegger Tor Medalen, som sier at Stavanger i dag er den byen i Norge med mest kø. «La bompengemotstanderne på Nord-Jæren bestemme», sier han. «Fjern bomstasjonene og la dem drukne i sin egen trafikk og kø». Da vil de til slutt be pent om å få bomring eller veiprising.

Det merkes at boken er skrevet raskt. Noen motstridende opplysninger har sneket seg med, noen gjentakelser burde vært luket ut, og språket kunne vært mer spenstig. Men i den grad det er mulig å føre en faktabasert debatt om bompenger, er boken et nyttig verktøy.