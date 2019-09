1 2 3 4 5 6

Jenny Hval: «The practice of love» (Su Tissue/Playground)

Den norske 39-åringens forrige fullengder, «Blood Bitch» fra 2016, var en mørk triumf.

Førstesingelen «Ashes to ashes» fra hennes hittil sjuende album var tilgjengelig og oppløftende i kontrast, med en av platens fineste verselinjer: I had a dream about this song that I had not written yet, like I used to dream of fucking before I knew how.

Den låter inviterende, som er et godt stikkord for hele prosjektet. Hval åpner opp for å la seg forføre av lyden av uskyldsaktig trance-pop fra 90-tallet og samtidig fordype seg i referanser til brasiliansk modernistisk litteratur og mystiske tarotkort.

Tittelsporet, et slags «spoken word»-flettverk, beskriver ærligheten som suger blodet ut av kjærligheten, før den tar form som en samtale omkring å få barn eller ei.

«High Alice» skildrer kvinnen i et psykedelisk eventyrland, som i likhet med oss dras mot noe annet, noe mer.

Apropos lengsel: Gi meg «Six red cannas» på et rave, og jeg vil danse smilende til solen står opp.

Beste spor: «Ashes to ashes», «High Alice».