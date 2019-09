Det flyvende Frida Hansen-teppet er hjemme

Noen tepper flyr mer enn andre, og Frida Hansen-teppet som nå henger i Stavanger Kunstmuseum har virkelig vært på vingene. «Danaidernes kar» har vært i familien til Elisabeth Brautaset siden hennes farmor, Ragna Bachkes, tid, og vi skal tilbake til 1914.

Ragna Bachke var en livlig og utadvendt dame med interesse og anlegg for kunst. Hun hadde alltid håndarbeid med seg, enten det var strikketøy, broderier eller andre ting. Hun lærte seg også å veve, og det er her Frida Hansen kommer inn i bildet. Ragna Bachke var fascinert av Hansens veving, og hun ville svært gjerne gå i lære hos Hansen for å kunne lage billedtepper. Men Frida Hansen var ikke umiddelbart interessert i å ha Ragna hos seg. Hva skulle egentlig en fin frue, en diplomatfrue med mer enn nok å ta seg til, gjøre bak veven? Nei, hun var ikke seriøs nok. Det ville ta tid og kreve et stort engasjement for å lære det som måtte læres, og Hansen tvilte på at fruen hadde det i seg. Hun var heller ikke den første som forsøkte å komme innpå mesteren, men svaret var nei.

Oddbjørn Erland Aarstad

Frida Hansen ville rett og slett ikke vite av henne, men om Hansen var sta, så var ikke Ragna Bachke heller en som ga seg. Til slutt fikk Bachke det som hun ville. Hun ble elev, fikk en time til dagen, og de to fant ut av det sammen.

Fakta: Frida Hansen-utstillingen I 2016 etablerte Stavanger Kunstmuseum et eget Frida Hansen-rom i museet hvor de viser til sammen åtte arbeider. Fire av disse er deponert av SR-bank og fire er kjøpt inn i etterkant av Frida Hansen-utstillingen i 2015. Frida Hansen (1855-1931) var en av våre fremste vevkunstnere med en betydelig internasjonal karriere. Hun ble født inn i en rik Stavangerfamilie og fikk som ung tegne- og maleundervisning av kunstnere som Kitty Kielland, Elisabeth Sinding og Johan J. Bennetter. I etterkant av familiens omfattende konkurs i 1883 begynte hun å veve. Hun lærte seg gammel oppstadvevteknikk og dro rundt på Jæren og i Ryfylke for å lære seg plantefarging av garn. Interessen for veving var knyttet til revitaliseringen av den norske vevtradisjonen og Hansen var som mange i sin tid sterkt inspirert av eldre norske vevarbeider. Etter hvert lot hun seg influere av kunstneriske impulser fra Europa og i dag regnes hun som en av Norges mest sentrale art nouveau-kunstnere. Teppene som er utstilt i museets eget Frida Hansen-rom, inngår i Stavanger kunstmuseums samling enten i form av deponier eller innkjøp. Arbeidene spenner over en stor del av hennes karriere, med det imponerende «Semper Vadentes» fra 1905 som et absolutt høydepunkt. Teppene har vært gjenstand for omfattende konservering og rens ved Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland.

– Etter at Ragna kom godt i gang, tok Frida Hansen tilbake det hun hadde sagt til henne og sa at hun var både dyktig og tålmodig. Ragna ønsket å lage et stort teppe, en kopi, av ett av Frida Hansens arbeider. Til slutt laget hun en kopi av «Semper Vadentes», forteller Elisabeth Brautaset, som er barnebarnet til Ragna Bachke.

Kjøpte originalteppe

Sistnevnte kjøpte også et av Frida Hansens tepper, «Danaidernes kar», noe som trolig skjedde etter en utstilling på Frogner i 1914. Og nå startet en lang reise for kunstverket. Halvard Bachke, Ragnas ektemann, var nemlig diplomat.

– Ragna og Halvard dekorert sine ulike residenser med «Danaidernes Kar». Det var med til Washington og til Paris, og på bilder av de to ser vi ofte Frida Hansens teppe på veggen.

Diplomatiet og ambassadørgjeringen ble også en sentral del av Elisabeth Brautasets liv. Hennes mann, Tarald, har vært ambassadør i London og Paris. De har tatt med seg teppet der de har bodd. Mens de var i London, ble teppet med på en stor utstilling i Victoria and Albert Museum, deretter gikk utstillingen til Indianapois Museum og så til Fine Arts Museum of San Francisco.

Nå er de pensjonister, og hva gjør man da med et slikt kunstverk? Det er et stort teppe, og kan ikke henge i en leilighet med vanlig takhøyde. Etter noe tankearbeid fant Brautaset ut at det beste var å få det på museum.

– Vi har hatt stor glede av det selv, og nå ønsker vi at flere skal kunne se det. Da var det naturlig at Stavanger Kunstmuseum ble den nye eieren. De har allerede en flott Frida Hansen-samling, og vi forsto at de var interessert i å utvide med flere verk.

Landet i Stavanger

Med hjelp av en donor fikk museet kjøpt verket. Det er nå renset og fikset på. Brødsmuler og småkryp og hva som måtte ha tatt bolig i kunstverket er borte, og på fredag kunne Frida Hansen-samling ved museet presentere ett nytt verk.

Etter over hunder år i familien eie, måtte det litt betenkning til før Brautaset bestemte seg for å selge.

– Man har selvsagt noen bindinger til et slikt verk, et arvestykke med lang historie. Men da vi først bestemte oss for å slippe ta i det, kunne det ikke kommet på bedre hender. Museet har både kompetansen og muligheten til å formidle kunstverket til publikum. De kan også ta vare på det på en helt annen måte enn det vi kan, sier Brautaset.

Nå kan altså interesserte se et nytt verk av den store veversken i Stavanger, og hvem vet hvor teppet hadde vært om ikke Ragna Bachke sto så hardt på kravene for hundre år siden.