En norsk, internasjonal thriller som bare mangler bittelitt

1 2 3 4 5 6

Eystein Hanssen: En kort evighet. 364 sider. Cappelen Damm.

Etter fire kapitler hadde jeg lyst å gi opp. Da hadde jeg fått så mange Delta og Bravo og Innsatsleder og Diemaco C8 og MP5 at jeg knapt fikk med meg at forfatteren forsøkte å skildre et dramatisk ran. Var Eystein Hanssen en av disse research-fanatikerne som tror han gjør en god jobb hvis han gjengir politiradioen noenlunde korrekt? En av disse som ikke ser at uvettig bruk av sjargong blir stein i skoen, irriterende greier som tvinger oss til å stanse når vi faktisk burde hatt full fart framover?

Men så snur det, heldigvis. Fra og med femte kapittel blir dette en internasjonal krimthriller, en temposterk og skremmende beretning om en brutal ransgjeng som forsyner seg grovt fra norske tellesentraler. Ganske snart knyttes handlingene sammen med etablerte bander med utspring i den jugoslaviske borgerkrigen og fiendskap som aldri slipper taket.

Jeg har lest ganske mange norske krimromaner som spenner et altfor stort lerret, skrevet av forfattere som vil altfor mye og dermed roter til både storyen, strukturen og persontegningen sin. Hansen lykkes bedre enn de aller fleste: Hans etterforskere har karakter som gjør dem tydelige og troverdige. Ofrene og bandittene likeså; de blir personligheter vi kan forholde oss til som mer enn påstander. I tillegg klarer han å flette krigshandlingene på Balkan og arven derfra effektivt og godt sammen med en norsk hverdag som fylles av barnepass, skolevegring og drømmer om et stille, vanlig liv. Det er imponerende gjort.

Men litt for ofte blir formuleringene flate; enkelte overganger blir dvaske: «Elli brukte de neste to timene til å sette seg inn i hva politiet hadde...». Og noen beskrivelser synes umotiverte: «Nereng og Nayana satt på en indisk restaurant nederst på Grünerløkka. Stedet luktet krydder og røkelse. Nayana spiste lam korma, Nereng mixed grill.» So what! Enten må dette gjøres til en leseropplevelse i seg selv, eller så må informasjonen brukes til noe, tegne personer, skape miljøer, et eller annet. Men Hanssen bare nevner det i forbifarten, tilfeldig, unødvendig, slapt. Et strammere språk ville løftet «En kort evighet» til en klar femmer.

At vi får en og annen «Kilo fire-fire alfa, kom» utover i boken, får vi heller tåle, for Hanssen har levert en thriller som holder spenningen og drivet helt til siste side.