Fire sterke sanger fra en uregjerlig sjel

Ottar Stangeland har spent på seg bootsene igjen.

Deathbarrel er på farten igjen. Foto: Deathbarrel

Deathbarrel: «Rebuke revoke» (Soulseller)

På Itunes-spilleren hadde jeg lagt inn de fire kuttene på Deathbarrels nye ep bak det nye albumet til Steve Earle. Dermed gled disse utgivelsene i mine ører nesten umerkelig over i hverandre, annet enn at en mørkere stemme varslet skiftet.

Om Ottar Stangeland setter pris på forvekslingen, er ikke godt å si. For meg er det i hvert fall et kvalitetsstempel.

Stavanger-artisten tok skrittet fra pønk med Haggis til country i Deathbarrel i 2012, og nå får vi omsider noe nytt. Den sterke gjestelista er for lang til å ramses opp i sin helhet, men teller folk som Sebastian Waldejer, Simon Harmer, Pete Johansen og Aasland-brødre.

At «Mr. Hoest» krediteres med penisspill på en svart tangent, viser at Stangeland-humoren er i behold selv om samlivsbrudd og fengselsopphold tærer på.

Dette er fire sterke sanger fra en uregjerlig sjel, født til å synge låter som dette. Han takler kjærligheten i «South of the border» like bra som svartsynet i «Walk of shame».

Beste spor: «Walk of shame», «South of the border».