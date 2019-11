TVNorge sender Jon Almaas til fjells – og Jan Thomas på kjærlighetsjakt

Ikke minst er det klart at vi skal få følge kjendisstylisten Jan Thomas ut på kjærlighetsjakt.

«Denne våren skal et knippe håndplukkede friere kjempe om Jan Thomas’ hjerte. De skal bo sammen i et vakkert herskapshus i Sør-Afrika, og de blir sendt på både romantiske og actionfylte dater med Jan Thomas i spektakulære omgivelser», heter det om programmet.

Humor skal fortsatt være et viktig TVNorge-kort, og blant programnyhetene finner vi «Aldri voksen», med Ine Jansen, Laila Goody, Christian Skolmen, Andrea Bræin Hovig, Fredrik Hallgren (fra svenske «Bonusfamilien»), Atle Antonsen og Kåre Conradi om bord.

Om handlingen heter det at «serien følger en gruppe venner fra ungdomstiden når de selv blir tenåringsforeldre. Med store barn i huset møter de sitt eget ungdoms-jeg i døra».

Kjendiser og ekser

Og mens vi snakker om humor: Det vanker også nye sesonger av «Hvite gutter», Thomas Giertsen-serien «Helt perfekt», «Neste sommer», «Praktisk info med Jon Almaas» og «Brille». Sistnevnte program får ny programleder i form av Einar Tørnquist.

– Vi sender en fantastisk gjeng ut på «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», og en herlig gjeng med ekser til Brasil for å lage en ny runde med «Ex on the Beach Norge», sier programdirektør Magnus Vatn. Han tror også en ny dokumentar kommer til å få mange seere:

– Vi kommer også med en seks episoder lang dokumentarserie om Estonia-ulykken, der 852 mennesker mistet livet og de etterlatte fortsatt sitter igjen med en rekke ubesvarte spørsmål, utdyper Vatn.

Tett på Solberg og campingliv

Kjente programkonsept som «Gift ved første blikk», «4-stjerners middag», «Ja vi elsker camping», «Insider», «Insider FEM», og «Norske rednecks i Syden» kommer også tilbake med nye sesonger til våren.

«Top Gear Norge» melder seg også – og beskrives som en helnorsk versjon, mens vi i «Team Solberg» kommer tett på Petter Solberg og familien hans.

I Discoveryleiren er ambisjonene at Dplay skal fortsette å vokse, mens seerandelene på hovedkanalen TVNorge skal opp.

– Vi kommer med et massivt underholdningstilbud til våre seere, og det hele toppes med det vi håper og tror kommer til å bli tidenes norske sommer-OL, sier Tine Austvoll Jensen, sjef for TVNorge og Discovery Networks.