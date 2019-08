Grøssende god skrekknostalgi

Scary Stories to Tell in the Dark

Sjanger: Grøsser/thriller. Nasjonalitet: USA 2019. Regi: André Øvredal. Manus: John August, Marcus Dunstan, Dan Hageman, Kevin Hageman, Patrick Melton, Guillermo del Toro. Skuespillere: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams. Lengde: 1 time 48 min. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 9. august.

Tenk deg én del av Netflix-seriene «Stranger things» og «The haunting of Hill House». Én del av all verdens amerikanske tenåringsfilmer om en gjeng ikke så populære nerder. og én del av den særegne frodige og gotiske stilen til den meksikanske regissøren Guillermo del Toro. Han som har sydd alt dette sammen til en både skremmende, morsom og spennende grøsser er norske André Øvredal (46) fra Os i Hordaland.

Norsk Filmdistribusjon

Året er 1968. Vietnamkrigen raser og Richard Nixon driver presidentvalgkamp mens barn og unge i en småby i Pennsylvania ruster seg til Halloween-feiring. Stella og hennes tre kompiser roter seg i løpet av kvelden inn et tomt og myteomspunnet hus i byen. 100 år tidligere skrev unge Sarah Bellows nifse historier om død og fordervelse, noen mener at de var virkelige. Stella finner boka med historiene i huset. Plutselig har vennegjengen større problemer enn å hanskes med de tøffe og kule guttene. For nye grøsserhistorier dukker opp i boken, og de blir en etter en til uhyggelig virkelighet for ungdommene.

Graver i gamle arkiver

For å forsøke å komme ut av den uhyggelige knipen de har havnet i, må ungdommene grave i den over 100 år gamle tragisk-nifse historien om Sarah Bellows skjebne. Og oppdager med gru at ikke all historie er sann historie.

De sentrale rollene som tenåringene Stella, Ramon, Auggie og Chuck er besatt av relativt ukjente skuespillere. Alle har den hverdagslige alminnelighetstroverdigheten som også «Stranger things» har lyktes så godt med. Mellom de skremmende, groteske skrekkscenene får karakterene sjel gjennom en engasjerende og gripende bakomhistorie.

Getty Images North America

del Toro skulle egentlig regissere «Scary stories to tell in the dark» selv, men overlot altså jobben til André Øvredal, som tidligere har regissert norske «Trolljegeren» og den amerikanske «The autopsy of Jane Doe». Men at del Toro («Pans labyrint», «Crimson peak», «Pacific Rim» og «The Shape of Water») har vært sterkt til stede i filmen, synes klart i stemningen og det visuelle uttrykket. Velkjente, tradisjonelle miljøer og grøsservirkemidler er løftet til det ekstraordinære med lys, kameravinkler og interiører.

Skrekk og humor forent

Premisset er også tradisjonelt: overnaturlige og uforklarlige ting skjer i en realistisk verden. Det intrikate og elegante manuset gir troverdighet til premisset, og samtidig noen helt noen helt utrolige øyeblikk der grusom skrekk og herlig humor forenes.

«Scary stories to tell in the dark» er basert på en bokserie med samme navn, skrevet av Alvin Schwartz på 80-tallet Her lukter det oppfølger lang vei, og den skal være velkommen.