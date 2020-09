Førsteklasses, som alltid

Sterk americana om kjærlighet, presidenter og mer.

57 år gamle Chuck Prophet er bosatt i San Fransisco. Foto: Chuck Prophet

Chuck Prophet: «The land that time forgot» (Yep Roc)

Green on Red fikk aldri det publikummet som musikken fortjente, og de ga seg i 1992. Dumt, men samtidig la gitaristen Chuck Prophet ut på en strålende ferd som nå har nådd album nummer 15.

Han er en historieforteller av rang, som i «Nixonland» tar oss tilbake til en klassetur til Richard Nixons første advokatkontor i La Hambra i California. Han minnes den tidligere presidentens fall, og «Get off the stage» levner ingen tvil om hva han mener om den nåværende.

Med sin republikanske bakgrunn foretrekker han heller å se tilbake på de enorme menneskemengdene som møtte opp under Lincolns siste ferd i 1865. «Paying my respect to the train», heter sangen.

Men langt fra alt er politikk. «Willie and Nilli» og «Marathon» er strålende kjærlighetssanger, og myke «High as Johnny Thunders» minnes den rustunge gitaristen som døde 38 år gammel.

Noen rockere balanserer visene, og Prophet gir oss enda en førsteklasses plate.

Beste spor: «High as Johnny Thunders», «Marathon», «Willie and Nilli», «Nixonland».