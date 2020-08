Klaustrofobisk undervannsthriller

Åpningsfilmen under årets filmfestival i Haugesund er en spennende og klaustrofobisk film om et dykk som går skikkelig galt.

Et trivelig fritidsdykk blir til et mareritt i «Breaking Surface».

Kine Hult Journalist

Breaking Surface

Skuespillere: Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen. Sjanger: Action / Spenning / Thriller. Regi: Joachim Hedén. Nasjonalitet: Sverige. Aldersgrense: 12 år. Filmen har ordinær kinopremiere 4. september.

Svenske «Breaking Surface» er en av disse sjangerfilmene hvor du på forhånd vet hva du får. Det er det for så vidt ingenting i veien med, så lenge det er godt laget, og Joachim Hedéns overlevelsesthriller gjør stort sett jobben.

Våre hovedpersoner er søstrene Tuva (Madeleine Martin) og Ida (Moa Gammel), som helt fra de var små har hatt et nært forhold til havet, og da helst områdene under overflaten. De møtes hos sin mor i Lofoten for at alle tre skal dykke sammen, men mor (Trine Wiggen) blir såpass forkjølet at de to søstrene setter av gårde på egen hånd. Lillesøster Tuva, som for øvrig er dykker av yrke, er åpenbart den mest eventyrlystne av dem. Hun er den typen som bobler over av handlekraft, mens Ida er mer forsiktig og tilbakeholden. Men ikke mer forsiktig enn at hun synes det er grei skuring å dykke i et område hvor det har vært tilløp til ras få minutter før de hopper i vannet.

Det går selvsagt som det må gå - Tuva blir sittende fast på 33 meters dyp, og søsteren må bruke alt hun har av oppfinnsomhet og mot for å redde henne.

Intenst og klaustrofobisk

Man kan selvsagt sammenligne filmen med andre thrillere som foregår på dypt vann, men den klaustrofobiske stemningen i grottene i Lofoten sender også assosiasjoner til filmer som «The Descent». Hedén klarer å holde intensiteten oppe gjennom stort sett hele filmen, og skuespillerne overbeviser i de unektelig krevende scenene. I tillegg får man vakre bilder fra Lofotens ville natur, selv om filmen i seg selv ikke nødvendigvis er noen god ambassadør for dykkersporten.

Halvgjort familiedrama

Det ligger et lite familiedrama og dveler i bakgrunnen, men dette spiller annenfiolin i det som i all hovedsak er en handlingsdrevet spenningsfilm. Scenene som handler om de familiære konfliktene gir et slags innblikk i hvorfor dynamikken mellom søstrene er som den er, men regissøren dveler ikke så lenge ved dette, og haster i stedet videre til selve actionscenene. Dette hastverket fører igjen til en del oppkonstruert og merkelig dialog, samt en og annen plottmessig nødløsning.

Men for all del, «Breaking Surface» er en spennende og underholdende film om overlevelse og mot, og om hvordan Murphys lov slår inn når det passer som dårligst. Det er kanskje ikke direkte realistisk, men det venter man heller ikke av en film som dette.