Zara Larsson, Utopia, lørdag kveld

Det kan noen ganger, for eksempel på radio, høres ut som om noen har puttet penger på en litt ekslusiv popmusikkmaskin, med svensk majoritetseier, og ut kom Zara Larsson. Man vet liksom ikke helt hva man skal synes. Det låter litt generisk, verken helt fugl eller helt fisk, men så er det noe der som stifter seg fast og ikke vil slippe. Zara Larsson var den eneste av årets Utopia-bookinger som fikk meg til å tenke «oi, det blir interessant».

Er det dette skattepenga mine går til?

Den svenske 21-åringen åpnet med Clean bandit-samarbeidet «Symphony», og ganske fort skjønte vi at det var mer saft i frasparkene hos Live-Larsson enn det er hos Radio-Larsson. Fullt band, applaus!, korister, en fin trupp dansere og ikke minst: Hun kan - virkelig - synge denne dama. Det kom ikke akkurat som et sjokk, men vi har sett eksempler på radiostorheter som ramler sammen som vaklevorne korthus når de kommer ut i friluft. Showet hennes er stramt regissert, men der det byr seg muligheter som å dra til litt på vokalen, der tar hun et magadrag og kaster inn et par bonusfraseringer som lokker fram smilet hos oss tilårskomne vriompeiser. Til og med «This One’s For You», som hun og David Guetta snoflet inn fotball-EM i 2016 med, fungerer ganske så godt. Mkay, så hun kan synge - det er notert - men er det noe mer her?

Vekk meg opp!

Larsson tar seg tid til å introdusere «Hampus på basen» og resten av sine folk på scenen, hun er blid og glad og gjør et sympatisk inntrykk der hun står i et slags cellofandekket undertøy og stormvind-trekk i håret og kaster ut sine hits. Og dem er det mange av. På «Ruin My Life» kommer det flere bevis på finfin stemmebruk, og bak henne hamrer bandet ut om ikke dødsavansert, så mer enn kyndig popmusikk. Noen låter kommer imidlertid fra den nevnte automaten. De er ikke dårlige, svenskene har jysla gode musikkautomater, men ligavel. Noe tråkking av vann er det.

Sånn halvveis uti det timeslange settet runder vi både popmusikken og Utopiafestivalen. Larsson trekker ut Aviciis «Wake Me Up» av cellofanen, og mine brødre og søstre, som har fått en og annen forfriskning innabords, roper «Stavangerkameratene!!!», og synger kameratenes rogalandske tekst. Det er både forvirrende og litt fint på en gang.

Zara Larsson kjører på med «TG4M» og «So Good», sistnevnte med Ty Dolla Sign rappende på boks - mjnæææ - og har de bølgende masser med seg på alt hun gjør. «All The Time» er også en ganske så vellykka bruk av 3 minutter og 14 sekunder, og virkelig alla tiders blir det når hun setter tracks og band i fri og synger «Uncover». Makan til allsang har vi ikke hørt siden...vel, siden Zara Larsson covret Stavangerkameratenes cover av Avicii.

Bjuda på

Et par-tre svenske popsanger senere er det slutt, og jo, Zara Larsson var interessant å høre på. Hun er på den ene siden fryktelig flink, er pakket inn i et godt regissert show og ikke minst: Hun synger gode sanger godt. Når vi skal trekke litt, og det skal vi jo, så handler det i hovedsak om at uansett hvor godt og velsmurt dette er, så har det en liten bismak av maskineri og drøvtygd underholdning. Ikke noe galt i det, men man skulle ønske at Stefan Löfvens representant på Utopia hadde enda et gir å bjuda på. Hun er definitivt lettlikt, men om hun er langlikt, det er jeg mer usikker på.

Kanskje er det feil å forvente at popmusikk fra Sverige skal være noe annet enn popmusikk fra Sverige, men det er helt åpenbart at Zara Larsson kunne vært noe enda mer enn det hun fikk vist på en time i konserthusamfiet. Noen flere avstikkere fra formatet, flere sjanser til virkelig å synge. Ett eller annet sånt. Det sagt, Live-Larsson er skarpere enn Radio-Larsson.