1 2 3 4 5 6

Ida Mae: «Chasing lights» (Vow Road/Border)

Chris Turpin og Stephanie i duoen Ida Mae stammer fra Norwich. De tilbrakte ti år i bluesrock-bandet Kill It Kid før de nå relanserer seg selv i ny americana-drakt uten å glemme fortiden.

Bandnavnet har de nemlig lånt fra en gammel sang med Sonny Terry og Brownie McGhee. Dessuten er åpningen «Boom boom boom» tre minutter drivende bluesrock med Dweezil Zappa som gjest. «My girl is a heartbreak» går saktere, men fortsatt snakker vi om bluesrock.

Det er først med «Chasing lights» at de staker ut en ny kurs, en fin ballade med vakre harmonier. «Easily in love» og «Baby be mine» er enda mykere, og «Love is still a long road» og «Rightfully, honestly» viser også den nye siden av duoen.

Sistnevnte innledes med fuglekvitring som paret tok opp ved en av Robert Johnsons påståtte gravsteder. De demonstrerer dermed at musikken har dype røtter, og på debutalbumet er Ethan Johns produsent.

Når de tar skrittet fullt ut, kan det bli virkelig bra.

Beste spor: «Easily in love», «Rightfully, honestly», «Baby be mine».