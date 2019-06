Holy moly, hva er det som skjer?

1 2 3 4 5 6

Chris Staples: «Holy moly» (Barsuk/Border)

Chris Staples var med med i indierockbandet Twothirtyeight i Pensacola i Florida før han forsøkte lykken på egen hånd i Seattle. Dette er soloalbum nummer fem, tatt opp hjemme i garasjen gjennom hele fjoråret.

Samtidig satte han flaska på hylla, noe han mener at gjorde ham mer kreativ og mer søkende.

Åpningskuttet «World of fire» er hans tro på at musikk er en god møteplass, mens tittelkuttet «Holy moly» gjenspeiler vantroen han opplever i møtet med dagens samfunn. Eller som han selv forklarer valget av tittel: I feel like I see and hear a lot of things these days that I can barely believe. I find myself saying holy moly often.

Kanskje en reaksjon på hans nå edruelige oppfatning av verden rundt seg.

Samtidig skal vi ikke utelukke at ting kan bli bedre, mener han. Dette er myk folkrock, der svært så søte «Everybody said» skiller seg ut. «Horse and saddle» er også en sang å merke seg, sammen med tittelkuttet.

Beste spor: «Holy moly», «Horse and saddle», «Everybody said».