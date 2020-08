Svart sorg over legendarisk tungrockprodusent

Den britiske musikkprodusenten Martin Birch, som jobbet med band som Deep Purple, Iron Maiden og Black Sabbath, er død – 71 år gammel.

Iron Maiden fotografert i 1985. Produsenten bak ti av albumene deres, Martin Birch, er død. Han sies å ha vært sentral i den andre bølgen av britisk metal.

NTB

– Martin var en enorm del av livet mitt, melder David Coverdale på Twitter, mens Geezer Butler fra Black Sabbath hyller ham som en «strålende produsent». Wendy Dio sier ifølge BBC at Birch hadde vært «en kjær venn» av hennes avdøde eksmann Ronnie Dio.

Martin Birch startet studiokarrieren på slutten av 1960-tallet som tekniker for Jeff Beck, Fleetwood Mac («Kiln House», «Bare Trees»), Deep Purple («In Rock», «Machine Head») og Rainbow («Rising», «Long Live Rock ’n Roll»).

Han gikk videre til å jobbe med Iron Maiden i 11 år, og var produsent for album som «Number of the Beast», «Somewhere in Time», «Killers» og «Piece of Mind». Han sto også for Sabbath-albumene «Heaven and Hell» og «Mob Rules.»

Birch ble kalt «The Headmaster», og produserte eller skrudde lyd på album for Rainbow, Blue Oyster Cult og mange flere, før han avrundet karrieren i 1992 med å produsere «Fear of the Dark» for Iron Maiden – hans tiende for dem.

Slike lange samarbeid med band var Birch's spesiale: Han gjorde det samme med Whitesnake, der han tro til fra debuten «Snakebite» i 1978 og laget alle platene de seks langspillerne deres frem til og med til «Slide It In» fra 1984.

– Det faktum at jeg er vant til bandene jeg har jobbet med hjelper meg til å vite øyeblikkelig hva de vil ha, eller også hva de kan oppnå, selv om de ikke skjønner det helt selv, skal Martin Birch engang ha sagt.

Variety skriver at Birch var en dyktig håndverker i den tidligere opptaksteknologien, der han fanget liveenergien og den høye lyden, og spilte en viktig rolle for den andre – ofte kalt «den nye» – bølgen av British Metal fra 70-tallet og inn i 80-tallet.