Ukens anbefalte sanger

Fjærlett sommerlåt med alvorlig tema.

Ole Fjetland band er fra venstre Tormod Eikill, Knut Egil Kristiansen, Ørjan Kjos og Ole Fjetland. Foto: Marie Nystad

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: I går 10:15

Eg vet’kje om normalt er bra, synger Ole Fjetland band mens Silje Sandanger korer på sangen om korona og nedstenging, med håpet vi har om at alt skal tilbake til det normale. Men blir dermed alt bra igjen? Verden var i en alvorlig situasjon lenge før viruset meldte sin ankomst.

«Normalt er bra?» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Normalt er bra? – Ole Fjetland band

Resymé – Mareike Wang & Alexander Flotve

Walking to the moon – Ben Camden

Surrender – Will Butler

Summer wine – Alex Kapranos & Clara Luciani

Start again – Hannah White and The Nordic Connection

I vårt Soria Moria slott – Hagestue

Every Nubian is a star – Earl Sixteen & Mutabaruka

This house will hold – Borrowed Books

The high chose you – James Maddock

Miss you – Slow Leaves

To vankelmodige menn – Thomas & Tvilerne

Black cat – The Band Of Heathens

This town is a woman – Lori McKenna

Looking for a leader 2020 – Neil Young

Whole new mess – Angel Olsen

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.