– Det har kommet feil i billettbekreftelsen på grunn av en teknisk feil hos Ticketmaster, men billettene er riktige. Feilen blir rettet opp i nå, sier markedssjef i Live Nation, Elise Løssfelt.

Det ordinære billettsalget til Judas Priest-konserten i DNB Arena 16. juni neste år, starter ikke før fredag. Men mange fans benyttet seg torsdag av muligheten til å kjøpe billetter via forhåndssalget som åpnet klokken 09.00 ved å bli Live Nation-medlemmer.

Da Judas Priest-fansen i ro og mak satte seg ned med morgenkaffen torsdag morgen for å bestilte billetter, satte de den trolig i halsen. I bestillingsbekreftelsen sto det nemlig at de hadde bestilt billetter til a-ha sin Hunting High and Low-turné.

– Dette skyldes rett og slett en manuell feil i teksten på ordrebekreftelsen for noen. På billettene de mottar står det Judas Priest, og kun det. Jeg beklager at vi skremte metalfansen med at de skulle på A-ha-konsert, sier daglig leder i Ticketmaster, Kristian Seljeset.

Skjermdump

Judas Priest ble etablert i 1968. Etter en humpete start, med folk inn og ut, ble bandet et svært navn i den tunge delen av rocken. Rob Halford har vært bandets frontmann siden 1974.

Bandet regnes som grunnleggere av den karakteristiske metalhead-stilen med nagler og lær, og de har vært innflytelsesrike på alle måter i heavy metal-sjangeren. Judas Priest har solgt godt og vel 50 millioner plater gjennom sin karriere, og er mest kjent for sanger som «Breakin’ The Law», «Painkiller», «Turbo Lover» og «Hell Bent For Leather».