Eurovision tirsdag: Hyllet #metoo-tekst, et par mulige vinnere – og bunnkarakter til en oddsfavoritt

19 deltagere stiller i den første Eurovision-semifinalen tirsdag kveld. Landene er listet i rekkefølgen de skal synge i, skriver Aftenposten.

1. Aserbajdsjan

Aisel: «X my heart»

Man tar Eurovision på stort alvor her, og de siste årene har landet lykkes godt. I år virker det derimot langt vanskeligere, for dette er en formelstyrt og slitsom poplåt som dundrer på i samtlige tre minutter. At den scorer null på originalitet, var det visst ingen som tenkte over.

2. Island

Ari Ólafsson: «Our choice»

Islendingene bruker å overraske med alt mulig rart i denne konkurransen, men i år sender man en enkel og i overkant svulstig rockeballade. Ari er en opplagt blid og fornøyd fyr med et godt budskap om venneskap, men denne låten når uansett ikke langt.

Andres Putting

3. Albania

Eugent Bushpepa: «Mall»

Albania har valgt seg en kraftsanger, og fyren leverer definitivt varene vokalt. Samtidig har man valgt en låt som er for omfattende for sitt eget beste. Fra den akustiske folkstarten fylles det på, på, på med gitarer og strykere. Til slutt har man bare fått for mye.

4. Belgia

Sennek: «A matter of time»

Belgia fornekter seg ikke og stiller nok en gang med en ordentlig fin poplåt. Tre minutter midtempo-musikk som i oppbygging og strykerbruk kan minne litt om en Bond-hit, men som til tross for Senneks stødige vokal mangler det helt store refrenget.

5. Tsjekkia

Mikolas Josef: «Lie to me»

Enkle virkemidler ligger bak en av årets største favoritter. En kjekk type rapper og synger godt om tapt forelskelse, men det er musikken rundt ham som løfter showet. De tunge rytmene setter seg umiddelbart, mens en lystig trompet gir en tydelig signaleffekt. Ren fest, en real poengsanker.

6. Litauen

Ieva Zasimauskaitė: «When we're old»

Tid for ballade, og Litauen tar det helt ned med denne hyllesten til vennskap og kjærlighet som holder fra man er ung til gammel. Ieva er absolutt habil som sanger, men den glatte pianoballaden hun synger over, er skrevet minst tusen ganger før. Og bedre.

7. Israel

Netta: «Toy»

Denne hysteriske poplåten har gått rett hjem hos fansen og har toppet oddslistene foran finaleuken. Den #metoo-inspirerte teksten om «you stupid boy, I’m not your toy» er lett å følge. Damens vokale kyllinglyder er hakket verre. Uansett er denne noe eget, og den har driv og refreng til fest.

8. Hviterussland

Alekseev: «Forever»

Han er kanskje ikke den stødigste i engelsk, vår mann Alekseev, men han synger ordentlig godt. Hans midtempo-poplåt er også realt fengende der den flyter frem med milde strykere og et lett rytmisk synthspill. Det er lite snakk om denne låten, som likevel kan overraske i toppen.

9. Estland

Elina Netsjajeva: «La forza»

Klassisk opera. Dette er typen som deler Eurovision-folket mellom de som elsker en operasanger som Elina, og de som mener at en slik låt hører hjemme i helt andre konkurranser enn denne. Det er ingen tvil om at damen kan sitt fag. I min bok er dette likevel ikke en vinner.

10. Bulgaria

Equinox: «Bones»

En ekte kraftpoplåt som drives av flere stemmer i samspill, og som ligger i favorittsjiktet. Sannsynligvis fordi den er melodisk god og byr på tre minutter musikalsk løft. Ofte en smart oppskrift her, men det er likevel vanskelig å se denne som nummer én.

11. Makedonia

Eye Cue: «Lost and found»

At noen synger en overtydelig strofe som «come and take me», er litt overraskende nå. Like forunderlig er det at låtskrivere tror at det å mikse ukurante sjangre, er en vinneroppskrift. Her går det fra pop via nyrock og litt disco til lange reggaepartier, og summen av det hele er ... rar.

12. Kroatia

Franka: «Crazy»

Ting kan definitivt blir for dramatiske for sitt eget beste. Kroatiske Franka er fanget i et nett av kjærlighet som hun blir gal av, men som hun likevel ikke ønsker seg ut av. Puh. Den seige poplåten som kan ha lånt sitt arrangement fra Sam Browns «Stop», blir mest bare komisk.

13. Østerrike

Cesár Sampson: «Nobody but you»

Her er mye smart samlet på ett sted. Pianointroen minner om James Blakes versjon av «Limit to your love». Melodien flyter fint, og refrenget og broen høres ut som noe Sam Smith kunne sunget. Pur pop med fullt fokus på refrenget. I Eurovision kan det bli til gull.

14. Hellas

Yianna Terzi: «Oniro Mou»

Ryktene sier at Hellas ofte sender middels låter til finalen fordi de helst ikke vil vinne sirkuset – antagelsen er at de ikke har råd. Det gjelder ikke helt i år, for dette er en ganske fin kraftballade med en vokalist som kan sine saker godt. Slike får sine stemmer, men vinner sjelden.

15. Finland

Saara Aalto: «Monsters»

Harde tak i Finland, som bruker sitt bidrag til å jage vekk ekle monstre som gjemmer seg under sengen (eller i hodet på artisten, vel). Dette er tre minutter bankende pop som mangler alt av originalitet, både tekstlig og musikalsk, og er sjanseløs i konkurransen.

LEHTIKUVA

16. Armenia

Sevak Khanagyan: «Qami»

Ting blir sjelden bedre av å fylle på med ingredienser. Ta for eksempel denne i utgangspunktet rolige låten med en flink sanger, som etter hvert drukner i instrumentering, dramatiske strykere, koring og til slutt en hylende elgitarsolo. Det blir bare vondt å høre på.

17. Sveits

Zibbz: «Stones»

Når du sitter på en seig poplåt og prøver å få litt mer fart i den, blir resultatet ofte sånn halvrocka. Og sjelden vellykket. Denne fyller på med gitar, piano og koring etter alle kunstens regler, og ender opp som så ofte før: Det er mest av alt bare slitsomt å lytte til.

PEDRO NUNES

18. Irland

Ryan O'Shaughnessy: «Together»

Irland kan popmusikk, og tidligere kunne de også vinne Eurovision, gang på gang. I år sender konkurransens mestvinnende land en lettflytende poplåt med en like lett tekst om vennskap og kjærlighet. Tre minutter til å smile av, men så er låten dessverre glemt igjen.

PEDRO NUNES

19. Kypros

Eleni Foureira: «Fuego»

Nei, man kan ikke dekke over en fæl låt ved å stille lettkledd på scenen. Dette er et forsøk på å lage dancepop som låter som Rihanna for fem år siden, med et lokalt synthinnslag i refrenget. Det hele strander på null originalitet og svak vokal. Oddsfavoritt, merkelig nok.