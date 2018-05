Her er de andre 2009-vinnernes råd til Rybak

Onsdag gjennomførte Alexander Rybak sine to første generalprøver før torsdagens semifinale.

Fem som heier ekstra mye på Rybak fra sidelinjen hjemme i Norge, er Frikardanserne Hallgrim Hansegård, Sigbjørn Rua og Torkjell Lunde Børsheim. Sammen med koristene Karianne Kjærnes og Jorun Hauge fikk de fem oppleve Eurovision-eventyret på nært hold da Rybak ble Norges tredje Eurovision-vinner i 2009.

– Alexander vet jo hva han går til, så det er vel ikke så mye mer å si enn: Brekk et bein og gjør det du er aller best på. Dine gamle kordamer sitter benket og heier som gale, sier Jorun Hauge til Aftenposten.

Hun minnes godt den elektriske stemningen i Olimpijskij sportsarena i Moskva både før og under selve finalen i 2009.

– Under finalen husker jeg godt synet av de norske supporterne på første rad, helt ville og med norske flagg. Det ga en solid boost! Under avstemningen turte vi ikke gå på do fordi det kom jo 12-ere hele tiden og da måtte man jo være på plass foran kamera. Koket i salen har jeg aldri opplevd maken til noen gang, sier hun.

SERGEY PONOMAREV, AP/NTB scanpix

Trikset med underleppen

Hauge er ikke tvil om at Rybak kan kopiere innsatsen fra 2009.

– Han har vanvittig utstråling, synger bra, har fantastiske dansere og korister med seg, og hvis han i tillegg bruker flørtetrikset med å bite seg litt i underleppen … Da er seieren i boks, sier hun.

Hallgrim Hansegård koreograferte «Fairytale» i 2009. Han minnes en Rybak som var oppriktig interessert i koreografi.

– Han så kraften koreografien kunne ha for sceneshowet. Slik sett var han både en stjerne og en lagspiller. Det er imponerende i en industri der dans «skal» være bakdansing. Uansett om han kunne være i sin egen verden utenfor scenen, så var han veldig på når han var på scenen, sier Hansegård.

Rybak og Frikar turnerte 20 land etter Eurovisionseieren i 2009. Siden samarbeidet med Valdresdanserne opphørte har Rybak fortsatt med å bygge publikum i Øst-Europa.

– Det er et godt grunnlag når han nå kommer med en litt annerledes låt, som også skaper feststemning, sier Hansegård.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Koristen Karianne Kjærnes mener det er unødvendig å gi Rybak råd før kveldens semifinale.

– Han er tvers igjennom proff. Det var han i 2009, og det er han nå. Han kjenner garantert på litt nerver, men det er bare fint. Det gjør at opptredenen ikke blir blasert, men ekte og sjarmerende, sier artisten.

Hun tror Rybak vinner konkurransen fordi han har en scenepersonlighet få kan drømme om. Selv har hun kun gode minner fra Moskvaseieren.

– Vi gledet oss til veldig til å fremføre låten. Da seieren var et faktum, ble alt litt blurry og deilig kaotisk. Det var først da vi kom tilbake til Norge at det gikk opp for meg hvor stort dette hadde vært. Jeg får fortsatt frysninger når jeg tenker tilbake på denne opplevelsen, sier hun.

Frikardanseren Torkjell Lunde Børsheim synes det er moro at Rybak har gjort Eurovision-comeback.

– Det er tydelig at han liker seg på scenen. Mitt råd er derfor: Stol på deg selv, gjengen du har med deg og alle timene de har terpet på nummeret. Det kommer til å gå helt supert, sier han.

Lunde Børsheim beskriver Rybak som en artist med stor spennvidde i det han gjør, imponerende flink og opptatt av de små detaljene.

– Jeg tror Alexander vinner fordi han lager et bra show, har en fengende låt og en stor fanskare i Europa, sier han.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Skal Rybak vinne lørdagens finale må han først kvalifisere seg fra tordagens semifinale. De to første generalprøvene onsdag valgte han bevisst å holde litt igjen.

– Første generalprøve må kalles en stødig gjennomføring, men en der hovedpersonen fortsatt var litt preget av å ha vært småsyk i oppkjøringen. Det virket i alle fall som om han holdt igjen og sparte stemmen i flere partier av låten, sier Aftenpostens musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad.

Han tror Rybak fortsatt har mye å gå på.

– Ellers fungerte ting energisk og bra, og Rybaks viktige timing med de digitale effektene som legges på i tv-showet var langt bedre enn i den norske finalen i mars, sier han.