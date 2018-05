David Crosby til Stavanger i august

Sky Trails er Crosbys tredje soloalbum siden 2014. Albumet har høstet gode kritikker både hos amerikanske og europeiske anmeldere.

Folkemusikeren Crosby ble innført i Songwriters Hall of Fame i 2009, og har vunnet Grammy for beste nye artist med Crosby , Stills & Nash i 1969. Han er også tatt inn i Rock and Roll Hall of Fame ved to anledninger, en med bandet The Byrds og en med Crosby, Stills & Nash.

David Crosby & Friends består av James Raymond (CPR, Graham Nash) på keyboard, Steve DiStanislao (David Gilmour, Kenny Loggins) på trommer, Mai Agan (Greg Leisz, Jackson Browne) på bass, Jeff Pevar (CPR, Ray Charles) på gitar og Michelle Willis (Becca Stevens, Iggy & The Stooges) på keyboard og vokal.

Sist Crosby var i Norge var med Crosby, Stills & Nash i 2015.