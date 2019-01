Domstolen som skulle glemmes

1 2 3 4 5 6

Hans Petter Graver: «Okkupasjonstidens Høyesterett». Pax. 276 sider

Én bokstav kan si mye. Hans Petter Graver bruker stor forbokstav når han skriver om okkupasjonstidens Høyesterett. Andre historikere og jurister har brukt anførselstegn for å markere at Quisling-periodens øverste domstol var en «høyesterett» uten legitimitet. Men selv om dommerne som lot seg utnevne av NS ble dømt som landssvikere, ble dommene deres stående og brukt som prejudikat av lavere domstoler etter krigen. Norge hadde en Høyesterett også de fire siste årene av okkupasjonen, ifølge Graver. I andre land som ble okkupert av tyskerne, fortsatte domstolene sitt virke med de samme dommerne. Det samme skjedde med de underordnete domstolene i Norge. Men landet kom i en unik situasjon da dommerne i Høyesterett i desember 1940 fratrådte, i protest mot forsøkene fra Reichkommissar Terboven, Quisling og justisminister Sverre Riisnæs på å sikre at domstolen ble bemannet slik at den var lojal mot de nye herskerne i landet.

Går grundig til verks

Graver, som er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, skriver innledningsvis at det var unikt i Europa at domstolen fortsatte, mens dommerne ble skiftet ut. Så går han grundig til verks for å undersøke konsekvensene av denne spesielle situasjonen. Var okkupasjonstidens Høyesterett en politisk domstol? Var den – som det har vært hevdet – en stadig strengere straffedomstol? Eller fungerte den i tråd med institusjonens rolle både før og etter krigen?

Svaret, som antakelig vil overraske mange og provosere noen, er at domstolen langt på vei fungerte normalt. Noen av de nye dommerne var faglig svake. Andre «hadde en ideologisk overbevisning og tro på den nye tiden». Graver mener at noen av oppnevnelsene var av politisk art, men at andre blant dommerne ble presset og at noen tok imot utnevnelsen ut fra personlig ærgjerrighet. Han skriver også at noen var drevet av plikt og en forestilling om hva som var best for landet. Og når de først satt der, forsøkte de kommissariske høyesterettsdommerne å skille politikk og jus etter beste evne.

Høyesterett med stor H

Det var selvsagt bare mulig inntil et visst punkt. Graver frikjenner ikke de blant dommerne som bidro til det norske holocaust. Én av dem, Arnvid Vassbotten, skrev den nye bestemmelsen i Grunnloven som igjen utelukket jødene fra riket. Graver konkluderer også med at de strenge dommene de kommissariske høyesterettsdommerne fikk, ikke var justismord. De måtte ha sett at handlingene deres også hadde en politisk funksjon. Likevel går han langt i å nyansere det etablerte bildet av at domstolen var et lydig redskap for okkupasjonsmakten og Quisling-regimet.

Ved å gå gjennom en lang rekke avgjørelser viser han hvordan både landets sakførere og underrettene aksepterte domstolen med den sammensetning den hadde. I det store og hele opererte den som Høyesterett med stor forbokstav.

Terminologi

Det merkes at det er en jurist som har skrevet boken, prosaen blir noen ganger merkbart tynget av juridisk terminologi. Men framstillingen er definitivt interessant også for lekfolk, ikke minst fordi den så tydelig restaurerer et bilde der okkupasjonstidens Høyesterett har vært retusjert bort. Spesielt blir historikeren Erling Sandmos versjon utfordret. Her blir det interessant å se hva Sandmo og andre historikere svarer.

Litt pirk, siden det tross alt er Høyesterett vi snakker om: Graver forveksler generalløytnant Ulf Berg med faren Ole. Det var sistnevnte som var leder for de norske polititroppene i Sverige.

