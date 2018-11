I ukens «Aftenbla-bla» diskuterer vi Stavanger2008, Viking, USA og ikke minst Bon Jovi. Jan Zahl har stått fram som knallhard Bon Jovi-fan, en innrømmelse han han høstet stor aksept og støtte for, også i de finere kulturelle lag.

Bon Jovi var ikke en dal av Stavanger 2008, men det var fryktelig mange andre. Ti år etter kulturhovedstadsåret diskuterer vi arven etter norgeshistoriens dyreste kulturarrangement med debattredaktør Solveig Grødem Sandelson.

Mellomvalget i USA er over, men hvem var det egentlig som vant? Er resultatene godt nytt eller dårlig nytt for Donald Trump, og hvorfor skal vi egentlig bry oss? Aftenblad-kommentator Harald Birkevold forklarer. Han forteller også om Mirakelet i Haugesund, 30 år etter at Viking sist rykket opp til eliten.

