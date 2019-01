Ny Get-boks for første gang på seks år

Tirsdag lanserer kabelselskapet Get en ny TV-boks for første gang siden 2013. Også Get velger nå Google og Android TV som sin plattform. Resultatet er at Google Assistent i løpet av året vil kunne snike seg inn i hundretusener av norske stuer, skriver Aftenposten.

I dag bruker mange nordmenn Apple TV. Canal Digital (som nå bare har satelitt-TV) var i fjor tidlig ute og bestemte seg for å gå for Googles løsning. I dag følger Get etter og lanserer en helt ny boks. Også den er basert på Silicon Valley-kjempens plattform kalt Android TV. I stadig større grad ser det norske TV-markedet ut til å bli en kamp mellom Googles dekodere og Apple TV.

Syv nyheter for TV-en

La oss først ta nyhetene i den nye dekoderen, som har fått navnet Get boX:

Opptak: Alt opptak blir nå skybasert (for en del kunder har dette allerede vært en realitet). Det betyr at du kan se opptakene fra alle mobiler, nettbrett og andre enheter du har, uavhengig av hvilken enhet du ba om opptaket på.

Apper: Du kan for første gang installere en hel masse apper på dekoderen. Finner du ikke det du vil se i ukesopptaket, for eksempel, kan du starte NRK-appen og få tilgang til hele arkivet derfra.

Anbefalinger: Automatiske, personaliserte og redaksjonelle anbefalinger blir nå også tilgjengelig for dekoder-kundene. De som har brukt appen til Get på Apple TV vil kjenne seg igjen.

Netflix: Etter mye om og men har Get fått en avtale med Netflix, slik at programmene og filmene derfra etter hvert blir tilgjengelige i dekoderen (ikke klart ennå). Men foreløpig må du ha et eget Netflix-abonnement.

Mye mindre og kjappere: Selve boksen er ikke særlig større enn en Apple TV. Den kan nå gjemmes bak TV eller i et skap, fordi all overføring fra fjernkontrollen går via bluetooth. Aftenposten har prøvekjørt den nye dekoderen litt, og det er ingen tvil om at responsen i menyene er mye raskere enn på den forrige dekoderen.

Get

Smarthjem: Gjennom tilkobling til Googles løsninger blir det mulig å snakke inn i fjernkontrollen og si «filmkveld». Så sørger huset for å dempe lysene, skru på TV og dekoder og trekke ned persiennene (om du har alt det riktige utstyret og har klart å sette det opp riktig, vel å merke).

Nesten samme pris: Get fortsetter med sitt opplegg med faste månedspriser i stedet for å selge bokser til kundene. Prisene for dekoderen blir på 49 kroner måneden hvis du ikke skal ha opptak, og 149 kroner med 500 timer skybasert opptak. Du trenger bare å abonnere på opptak på én dekoder, alle vil få tilgang likevel.

Et stykke igjen

Get BoX lanseres i dag, men det er flere ting som ikke virker ennå. Både Netflix og full bildekvalitet på livesendinger er funksjoner som ikke er aktivert. Get regner dette som en såkalt myk lansering, og kommer ikke til å markedsføre tilbudet aktivt før alt er på plass.

Blant det som ikke er aktivert foreløpig er Google Assistent, og dette skyldes at Google ennå ikke har aktivert den digitale assistenten for sin egen plattform Android TV ennå. Get har heller ikke kommet i gang med å tilby ulike opplevelser og anbefalinger for de forskjellige medlemmene av en husstand, men dette planlegges.

Kommer etter Canal Digital

Canal Digital tok spranget over til Google for et år siden.

– Vi har laget vår siste dekoderboks. Nå er vi bare enda sikrere enn for et år siden om at dette var det rette valget, og ønsker Get velkommen etter, sier Tormod Sandstø i Canal Digital.

Det er ingen selvfølge at Google skulle stikke av med en så stor del av det norske TV-markedet, for Apple har med Apple TV også en svært sterk stilling. Torbjørn Aamodt er påtroppende leder for Get i Norge. Han er ikke redd for å ha satset på feil hest ved å velge Google.

– Det er ikke tvil om at det er Google og Android TV som har mest vind i seilene i TV-markedet nå. For oss er det likevel et poeng å tilby gode løsninger både for Android-brukere og for de som bruker Apple. Vi kommer derfor til å fortsette å utvikle for Apple-brukerne også, sier Aamodt.

Det du som kunde også må vite, er at du nå kan logge deg inn med Google-kontoen din på TV-en. Du vil ikke være tvunget til å logge inn hos Google for å se TV, men du vil ifølge Get få mer ut av Google-universet dersom du gjør det. Logger du på, får kjempeselskapet muligheten til å vite enda mer om deg enn de allerede gjør. Hva du synes om det, kommer nok an på hvor mye vekt du legger på personvern.