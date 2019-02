Se det første klippet fra den nye Sabeltann-filmen

KRISTIANSAND: – Jeg er strålende fornøyd med det første klippet fra filmen, og har klokkertro at dette vil bli det største året for Sabeltann noensinne, sier Terje Formoe til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen snakker med ham i anledning at det første klippet fra animasjonsfilmen «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» har blitt offentliggjort. Du kan se det øverst i artikkelen.

– Endelig føler jeg at jeg har funnet det beste uttrykket for Kapteinen. Jeg har gjort mye både på tv og kino før, men det er først nå jeg føler at vi virkelig har fått fram overskuddet og energien som vi har i forestillingene.

SABELTANNTOG FRA GOAHEAD:

Pressefoto

Vil ha Sabeltann ut i verden

For akkurat det siste der har vært viktig for Terje Formoe, og han forteller at han har brukt lang tid på å tenke på hvordan han best skal få det til.

– Men til slutt kom jeg altså fram til at animasjon var veien å gå. Da tok jeg kontakt med Quisten Animation for å høre om de kunne tenke seg jobben. Og akkurat det er jeg overlykkelig for. Jeg ser at de vil akkurat det samme som meg.

At filmen kommer samtidig som at Sabeltann fyller 30 år er ikke tilfeldig.

– Vi skal juble og jubilere i hele år.

Og kanskje blir dette året da Formoe oppfyller en drøm han har båret på siden 1997.

– Personlig mener jeg i all beskjedenhet at vi har laget noe som ikke har blitt laget i Norden før med denne filmen. Jeg tror det er denne som kan ta Sabeltann ut i verden slik som jeg har drømt om i mange år.

Jon Anders Skau

Gøyere enn noensinne

Men understreker samtidig at det selvfølgelig er Norge som er det viktigste for Kapteinen.

– Jeg er skikkelig stolt av årets forestilling i Dyreparken. Selv om jeg er blir 70 i år, så jobber jeg for fult og har det gøyere enn noensinne.

Når det gjelder den nye filmen så er den regissert av Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune. Med seg på laget har de hatt anerkjente animatører og karaktertegnere. Blant annet Carter Godrich, som har tegnet barnekarakteren Sunniva, Pinky og Marco. De har også hatt med seg Nicholas Nostbakken, som nylig jobbet på «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

– Quisten har akkurat det samme ambisjonene som meg for denne filmen, og de har hentet inn folk i toppklassen for å få det til. Det gleder meg selvsagt.

Les også: