Teleportering ved hjelp av fotografiet

To vulkanske steinbiter ligger på gulvet på Tou Trykk. Det ser i ihvertfall sånn ut. 40 lag med identiske bilder gjør at øynene sperres opp og nysgjerrigheten aktiveres. Er det stein? Er det en skulptur?

Nei, det er fotografier.

2,5 dimensjonale bilder. Det er det kunstner Erik Friis Reitan kaller verkene sine.

Teleportering

Reitan kaller utstillingen sin for «Teleportation #1». Et begrep som til vanlig betegner en hypotetisk situasjon hvor et fysisk objekt oppløses og dukker opp et annet sted.

– Jeg ser på fotografiet som en form for teleportering. At det kan flytte en materie fra en plass til en annen. På en måte havner lavaen på Island her. Samtidig som fotografiet flytter vår bevissthet tilbake til Island, sier Reitan.

Han tar en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet i Bergen. Der hans jobb er å finne nye måter å oppfatte kunsten på.

For stort til å fatte

Hvordan han endte opp på Island knyttes til vår egen evne til å forstå verdenen vi er på.

Hyperobjekter: Objekter og tilstander så store at vi som mennesker ikke greier å skjønne omfanget. Se for eksempel jordens indre, eller et stort vulkansk område på Island.

Reitan vil gjøre dette til noe begripelig. Samtidig som han vil vise noe nytt.

– Når et vulkanutbrudd dekker en flate, skapes jordskorpen på nytt. Jeg valgte et vulkanutbrudd fordi vi allerede har kartlagt hvert verdenshjørne. Men kanskje det er første gangen denne jordskorpen har blitt utforsket og fotografert. Akkurat disse steinene kan også eksistere i milliarder av år, sier han og studerer det 2,5 dimensjonale bildet.

#1

Han er halvveis i doktorgraden. Dette er hans første utstilling med verkene. Flere utstillinger vil komme. Andre vrier på teleportering av inntrykk.

– Jeg håper folk vil bli bevisst på sin egen relasjon til rommet. At jeg aktiverer noe i dem, sier Reitan.

Utstillingen åpnes torsdag 21.februar og vil henge frem til søndag 24.februar. Utstillingen vil være samtidig som Ingrid Haukelidsæthers utstilling «Teori om tusen skygger».

Skjøre steiner

Fem dager alene på Island i en van. 40 lag med bilder per «stein». Fire steiner til sammen. Tre uker tok arbeidet med å sette det hele sammen. Han fikk god hjelp av kunststudenter.

– Jeg håper ingen tråkker på dem. Jeg tror folk må ta av seg skoene.

– Vil du selge dem?

– Nei. Vet ikke.

– Eller jo, men de blir dyre i så fall.