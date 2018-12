– Seertallene til «Lykkeland» vil fortsette å stige

Med en prislapp på 96 millioner kroner er historien om det norske oljeeventyret NRKs dyreste dramaserie noensinne. Serien fikk mange positive anmeldelser før premieren, blant annet terningkast seks i Aftenbladet.

«Lykkeland» fikk en svært god start med nesten 700.000 som så den første episoden da den gikk på NRK. I tillegg er premiereepisoden vist 338.000 ganger via kanalens strømmetjeneste.

Episode to hadde 550.000 seere den søndagen den ble vist. 306.000 har strømmet episoden, noe som gir et totaltall på 855.000.

De neste episodene har disse seertallene:

Episode 3: 793.000

Episode 4: 737.000

Episode 5: 781.000

Episode 6: 722.000

Episode 7: 673.000

Episode 8: 654.000

– Vi er veldig fornøyd med seertallene. «Lykkeland» ligger opp mot 800.000, som er på «Heimebane»-nivå. Det er gode tall. Men nå som strømming er blitt en så stor del av tv-hverdagen, tar det en stund før vi har den endelige fasiten, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK.

Fakta: Lykkeland Norsk dramaserie i 8 episoder. Handler om det første oljefunnet i Nordsjøen, om livet i Stavanger og hvordan oljebransjen påvirket folk som bodde i Norge. Manusforfatter: Mette M. Bølstad (Halvbroren, Nobel) Regi: Petter Næss (Elling, Bare Bea, Maskeblomstfamilien, Mozart and the Whale, Tatt av kvinnen, Into the White) og Pål Jackman (Detektor, Jernanger, Mammon 2, Monster) Basert på en idé av Synnøve Hørsdal og et konsept av Siv Rajendram

Må vente på totaltall

Til nå har «Lykkeland» et seersnitt på 781.000 per episode.

511.000 har sett serien søndags kveld, når NRK1 har vist siste episode. 271.000 har i snitt sett hver episode på NRKs avspiller på nettet eller i tv-app-en, altså strømmet serien. Dette er foreløpige tall, for i motsetning til tidligere kan en tv-serie nå ha et ganske langt liv selv om den er ferdig på «vanlig» tv. For «Lykkeland» utgjør denne strømmingen rundt 25–30 prosent av de totale seertallene.

– Det må nok gå en måned fra siste episode ble sendt før vi kan konkludere. For bare 4–5 år siden visste vi svaret dage etter siste episode ble sendt. Sånn er det ikke lenger. Seriene har gjerne lange liv på nett, sier Tolonen.

NRKs kanskje største dramasuksess, «Himmelblå», hadde seertall på opp mot 1,2 millioner. Lykkeland når kanskje ikke like høyt, men Tolonen er sikker på at tallene vil stige jevnt og trutt.

– Seere over 50 år ser i hovedsak serier når de vises på «vanlig» tv. Yngre seere bruker nett-tjenesten vår i mye større grad. Noen venter kanskje til hele serien er ute før de begynner å se. Bildet er veldig sammensatt, sier han.

Petter Skafle Henriksen

Flykter seerne?

Strømmingen fra nett gjør det altså vanskelig å konkludere med hvor mange seere en tv-serie har. Det må i alle fall gå en god stund før man sette to streker under svaret. I en artikkel fra Aftenposten, som også Aftenbladet trykket, ble det konkludert med at «seerne flykter fra Lykkeland». Tallene viste da at 955.000 (TV og nett) hadde sett den første episoden. Den fjerde episoden (vist på TV 18. november) var foreløpig sett av 565.000.

Der og da var tallene riktige, men gode tre uker senere er den fjerde episoden sett av 738.000. Det er færre enn den millionen som så den første episoden, men det viser at tv-seriene har en mye lengre liv enn de hadde før.

Johansen, Carina / NTB scanpix

– Det er naturlig at flere ser den første episoden enn nummer to, tre, fire og så videre. Vi har også eksempler på det motsatte. Det var flere som så andre sesong av «Skam» enn første sesong. En ny sesong kan også gi seriens første sesong flere nye seere. En episode som går samtidig med finalen i «Farmen», som er veldig populært å se direkte, vil kanskje hente seg inn dagen etter. Å oppgi seertall er derfor mye mer komplisert nå enn før, sier Tolonen.

Tallene Aftenbladet har fått fra NRK ble hentet tirsdag 18. desember. Allerede når du leser dette vil tallene, særlig for de siste episodene, ha steget en del.

– Dramaseriene har i snitt en strømmeandel på rundt 17 prosent. «Lykkeland» ligger en del høyere enn dette. Da må vi ha litt ekstra is i magen før vi gjør opp regnskap. Men sånn det ser ut per i dag er vi veldig godt fornøyd med «Lykkeland».