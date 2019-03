Nå kommer James Bond til Norge, men kan han matche Tom Cruise’ spektakulære Preikestolen-stunt?

Om et par dager kommer James Bond-apparatet til Norge for å filme. Ifølge NRK skal scener til den kommende filmen «B25» spilles inn i Nittedal mellom 25. mars og 2. april.

Da vil det, igjen ifølge NRK, blant annet bli innført et midlertidig restriksjonsområde for lufttrafikk, fordi det vil være helikoptre i området, som flyr i lav høyde, med høy fart. Det har også blitt gitt tillatelse til kjøring med andre motoriserte kjøretøy i området.

Tidligere er det blitt spekulert i om James Bond også skulle en tur til vestlandet. Foreløpig er det lite som tyder på at det skjer, men vår landsdel har allerede hatt besøk av en hemmelig agent: Ethan Hunt. Mission Impossible-helten til Tom Cruise var som kjent på Preikestolen for å filme avslutningsscenene i «Fallout»-filmen, og i en «behind the scenes»-film kan du se hvordan de jobbet for å spille inn de spektakulære scenene.