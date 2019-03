Å jogge med én fot

1 2 3 4 5 6

Mazen Maarouf: Vitser til soldatene. Noveller. 156 sider oversatt av Oda M. Winsnes. Gyldendal.

Mazen Maarouf (1978) ble født i Libanon av palestinske flyktningeforeldre. Nå bor han i Island, og er en anerkjent oversetter av islandsk litteratur til arabisk, som er det språket han selv skriver på. «Vitser til soldatene» er den første novellesamlinga hans, belønnet med den første arabiske novelleprisen, Al Multaqa Short Story Prize. Et prisverdig innkjøp av Norsk Kulturråd har i fortsettelsen bidratt til at også norske lesere kan ta del i hans skrivekunst.

Den skal være mye forherdet som ikke blir berørt av hans «Vitser til soldatene», alle sammen med jeg-fortellere i ymse aldre – gjerne barn, gutter, og lagt til et krigsherjet land uten navn. Det kan like gjerne ligge i Latin-Amerika eller Sentral-Afrika som være hans eget Midtøsten, Libanon og Palestina. Det mest nærliggende for norsk oppmerksomhet er nok ubedt å visualisere et lidende Midtøsten vedvarende herjet av væpnet vold i generasjoner.

Tittelnovellen, som også er den langt lengste, er en gripende og sår fortelling om en gutt i barneskolealder som ikke forstår krigen og okkupasjonen omkring seg, eller patetiske vitser for den del, men som gjør hva som helst for å navigere byens gater og hjelpe faren på vei til og fra arbeid gå klar av soldatene. Salg av organer fra sin egen bror blir etterhvert en magisk strategi å vurdere. Slutten, 15 år seinere, har Maarouf gitt en mesterlig vri.

Neste novelle, «Tyrefekteren», åpner med denne setningen: «På en uke døde onkelen min tre ganger.» Og Maarouf har leseren i sin makt. «Vitsen» er en grotesk novelle, om inkontinens m.m. og en fattig tigger som forsøker å holde motet oppe og seg selv levende i det han deler sin livsvisdom med leseren: «Ingen gir til en leende tigger». I den hallusinatoriske «Kinoen» kommer en gutt plutselig til seg selv, helt alene i et utbombet kinolokale. I den mest groteske av alle novellene, «Akvariet», arrangerer de som en gang skulle bli foreldre til et abortert foster, etter 23 år fortsatt fødselsdagsselskap for den levrete blodklumpen kalt Munir som de oppbevarer i tittelens glasskap.

Og slik kunne vi fortsette fra ei bok full av krig, kroppslig og psykisk invaliditet i noveller av sjelden kraft. Bare de to siste stykkene holder ikke samme kvalitet som samlingen ellers, og virker påhengte.