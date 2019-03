Vil ha flere nominasjoner til Kulturlandskapsprisen

I år leder landbruks- og matminister Olaug Bollestad juryen.

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen er et samarbeid mellom Norsk kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Vinneren får i et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl og 50.000 kroner bevilget av Landbruks- og matdepartementet.

Fakta: Tidligere vinnere av prisen 2007 – Hjartdal kommune, Telemark og ordførar Olav Tho

2008 – Herand Bygdelag i Jondal kommune, Hordaland

2009 – Nordherad-prosjektet i Vågå kommune, Oppland

2010 – Vegaøyans Venner

2011 – Maridalens Venner

2012 – Historiske hager ved Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim, Ringsaker

2013 – Hauan Gard, Re kommune

2014 – Storfjordens Venner, Møre og Romsdal

2015 – Fruktbygda SA, Gvarv i Telemark

2017 – Bøndene på Kvitsøy

2018 – Torhild Langklopp og Roar Svenning – Troningen gård på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Må synliggjøre kulturlandskapet

Dette er noe av det som må være på plass for å kunne vinne:

Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet.

Det skal bidra til en helhet og mangfold i eller for kulturlandskapet.

Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet.

Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet.

Her finner man mer info om kriterier. Her er skjema for nominasjon. Fristen for å sende inn nominasjoner er 1.april.

Norsk Kulturarv vil at prisen skal bevisstgjøre almenheten på utfordringer i forhold til kulturlandskaps verdier. De vil også øke kunnskapsnivået til folk flest om kulturlandskapet i landet.

Disse har vunnet prisen tidligere: