Den berømte etterforskeren møter sin nemesis

Bernard Minier: Konfirmanten. Krim. 410 s. Oversatt av Eve-Marie Lund. Aschehoug.

Året er 1993 og den unge etterforskeren Martin Servaz i Toulouse får oppleve sin første store sak. To søstre, Ambre og Alice, blir drept og kledd som konfirmanter i hvite kjortler. Mistanken ledes raskt til krimforfatteren Erik Lang, som har beskrevet en lignende scene i romanen «Konfirmanten».

Martin er en langhåret intellektuell som blir møtt med stor skepsis av de mer erfarne politifolkene. Når saken avsluttes, sitter han igjen med en sterk følelse av at det er noe som ikke stemmer. Samtidig opplever han at ekteskapet går fløyten, karrieren utvikler seg i negativ retning, og at alt han trodde på svikter.

Så går det 25 år og Martin har blitt en berømt etterforsker. Da skjer det et nytt rituelt drap med klare forbindelser til saken i 1993. Den drepte er Amalia Lang, krimforfatter Erik Langs kone. Dødsårsaken er bitt fra flere giftige slanger, og hun er kledd i samme hvite kjortel som Ambre og Alice. Dermed åpnes også den gamle saken, og det er som å åpne en Pandoras eske der glemte historier strømmer ut.

Bernard Minier debuterte med et brak med kriminalromanen «Hvis helvete var av is» som kom på norsk i 2017. Aftenbladets anmelder trillet en sekser på terningen og kalte boka en sensasjonell fransk snø-krim. Det var denne saken som gjorde Martin Servaz til den politimannen han er i dag, og det var her han møtte en av de ondeste skurkene i kriminallitteraturen, den sveitsiske seriemorderen Julian Hirtmann.

Dette er den femte boka i serien, der det viser deg seg at Martin har nok en nemesis. Den gamle kriminalsaken har forfulgt ham som et mareritt i 25 år, og han var da overbevist at det var en fyr i skyggene som trakk i trådene. Men var det Erik Lang, og har han nå tatt livet av kona? Lang skriver grøssere med uutholdelig vold, der han spekulerer i menneskenes mørkeste sider. Når Martin begynner å lese seg gjennom produksjonen hans, finner han likheter med begge sakene, men også med sitt eget liv.

«Konfirmanten» er en intens og spennende krim med trekk av mystikk og det overnaturlige. Martin Servaz er en følelsesstyrt etterforsker som tar seg lede inn i det ytterste mørke av en manipulerende forbryter, men han kommer seg gjennom det, på et vis. Bokas første halvdel viser en sårbar og søkende ung mann, og legger nye lag til forståelsen av denne kompliserte etterforskeren. Selv om det alltid er en fordel å begynne med første bok i en serie, kan denne boka om den unge Martin Servaz også fungere som en fin inngang for nye lesere.