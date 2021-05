Umulig å glemme

Da broren tok livet av seg, gikk familien i oppløsning.

John Hiatt, til venstre, har alliert seg med Jerry Douglas og bandet hans. Foto: David McClister

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

John Hiatt with The Jerry Douglas Band: «Leftover feelings» (New West/Border).

64 år gamle Jerry Douglas har gitt ut 14 album og deltatt på mer enn 1600 andre. 68 år gamle John Hiatt hadde 25 studioalbum bak seg før de sammen gikk inn i RCA Studio B i Nashville. Ut kom et førsteklasses gitaralbum med fele, koring og ingen trommer.

Den vakre countryballaden «Music is hot» nevner Waylon Jennings’ «Only daddy that’ll walk the line» fra samme studio. «Long, black electric Cadillac» bringer tankene hen på Hiatts egen «Tennessee plates», mens «Mississippi phone booth» er deilig deltablues.

Allsangvennlige «All the lilacs in Ohio» er noe av det friskeste Hiatt har gjort, mens «Light of the burning sun» definitivt er det såreste. Broren tok sitt eget liv, 21 år gammel, og alt falt i grus: My father screamed ‘No’ and beat on the wall. Shook the foundations of the house, shook the life out of us all.

Hiatts nøkterne framføring forsterker tragedien.

Beste spor: «Music is hot», «All the lilacs in Ohio», «Light of the burning sun», «Changes in my mind».