Heng jordbruk og litteratur saman? Jepp, meiner ny festival

«Jorddøgn» på Bryne blir sannsynlegvis verdas første litteratur- og debattfestival med utgangspunkt i jord og jordbruk. – Heilt naturleg på Jæren, meiner festivalsjef Peter F. Strassegger.

Arne Garborg står på sokkel på Bryne, som tidenes mest kjende jærske forfattar. Nå blir Peter F. Strassegger festivalsjef for ein ny festival som skal kombinera jordbruk og litteratur. Foto: Pål Christensen

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fakta Jorddøgn KVA? Ny litteratur- og debattfestival med jord og jordbruk som overordna tema. NÅR? 4. – 5. september, med vårslepp 5. mai, på Bryne. Les mer

– Kombinasjonen litteratur og jordbruk seier noko om den jærske kulturen, seier Strassegger, forfattaren og psykologen som i slutten av mars blei nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris for ungdomsromanen «Aleksander den store». Nå blir han også festivalsjef for litteratur- og debattfestivalen «Jorddøgn», som skal gå av stabelen på Bryne 4. – 5. september – og med eit slags oppspark på Mellombels ølstove 5. mai.

Heim til Jæren

For tre år sidan flytta Strassegger frå Oslo og tilbake til Bryne. Han konstaterte at jærhovudstaden hadde endra seg sidan hans ungdomstid. At det var ein annan energi her nå. At det hadde dukka opp nye arenaer for kultur og debatt. At dei same folka som slåst og kyssa i Strasseggers ungdom nå var med og diskuterte litteratur.

– Vitaliteten me snakka om på Bryne har berre auka sidan me snakka saman sist. Den bidreg også til kreativ vekst. Dermed har me bestemt oss for å prøva å laga ein arena der me kan stoppa opp og tenkja oss om. Kor er me på veg?

«Me» er i dette tilfellet ein ganske samansett gjeng: Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, Bjørn Hagerup Røken, Lillian Utne, Gudmund Edland og Peter Strassegger. Ein redaktør for Bondevennen, ein utelivsmann, ein lærar, ein engasjert bonde. Og altså ein forfattar og psykolog.

– Dette må vera verdas første litteraturfestival med utgangspunkt i jordbruk?

– Dette skjer på Jæren, og då er det heilt naturleg at me har utgangspunkt i jordbruk.

Aukande konflikt

Timinga er heller ikkje tilfeldig. Strassegger ser aukande konflikt på (Nord-)Jæren når olja blir fasa ut, mellom næringsliv og klima, utvikling og bevaring. I Time kommune har det til dømes gitt seg utslag i skarp debatt om nedbygging av matjord for å byggja opp nye næringar som datasenteret på Kalberg.

– Globale kriser som klimautfordringa treng lokale løysingar. Me håper å laga ein festival som gjer at folk sit att med ein spire til ettertanke i staden for å gå i skyttargravene, seier Strassegger.

– Korleis skal de unngå å bli tilbakeskodande, romantiserande, reaksjonære og anti-utvikling?

– Me skal på ingen måte bli det. Me er for både næringsliv og utvikling. Men utvikling kan ikkje skje på utan å tenkja på berekraft og jordbruk. Me har ikkje svara. Vårt mål er å stoppa og reflektera rundt dette. Korleis kan me få til begge delar?

Byfolk til Jæren?

– Går jærske bønder på litteraturfestival?

– Somme les, andre er ikkje så opptekne av litteratur. Me er også ute etter å få med dei som ikkje er så interesserte i det høglitterære. Nå me skal diskutera den jærske identiteten 5. mai, kjem to bønder som skal snakka om kven den jærske bonden er.

Men gjengen bak «Jorddøgn» håper og trur festivalen deira også er interessant for andre enn bønder. Endåtil for byfolk.

– Norsk jordbruk, matsikkerheit og jordvern er tema me trur mange er opptekne av. Så dette er ein open invitasjon som går ut til alle, avsluttar Strassegger.