Naturelsker

71-åringen beveger seg saktere, men er fortsatt den samme.

Ulf Lundell fylte 71 år 20. november. Foto: Warner

Ulf Lundell: «Telegram» (Warner)

Ulf Lundell har passert 30 studioalbum, men musikken har ikke endret seg så voldsomt siden debuten for 45 år siden. Han har riktignok blitt tregere i takten og minner nå mer om Tom Waits og Leonard Cohen enn om Bruce Springsteen og Bob Dylan, men ballader er noe som har fulgt ham gjennom årene.

Et minus med årets album er at det i stor grad er gjenbruk av sanger fra to år gamle «Skisser» og fra akustiske «En öppen vinter» fra 2010. Til gjengjeld er ikke disse blitt dårligere i den nye innpakningen styrt av trommis Andreas Dahlbäck.

Ulf Lundell synger like godt som alltid, men til tider beveger 71-åringen fra Stockholm seg i tregeste laget framover. Tekstene gjenspeiler alderen. Interessen for kvinner er dalende, og selvransakelsen melder seg.

Det er i naturen han søker tilflukt, og fine sanger som «Hög blå himmel» og «Solen och vinden» bringer et ekko av «Öppna landskap». I et «Vamt land» er han derimot lei av hjemlandet og drar heller sydover.

Beste spor: «Hög blå himmel», «Hela dagen lång», «Solen och vinden».