Sex og skriking

«After we collided» handler om et ungt og vakkert par som selvsagt hører sammen, men som bruker alle pausene mellom de dampende sex-scenene til å krangle. Det blir ganske traurig i lengden.

Publisert: Nå nettopp

Filmens vakre hovedpersoner, i ett av de få øyeblikkene hvor de verken krangler eller har seg. Foto: Josh Stringer

Kine Hult Journalist

After we collided

Skuespillere: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin. Sjanger: Drama / Romantikk. Regi: Roger Kumble. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

Dette er oppfølgeren til «After» fra 2019, som kollega Jan Zahl ganske presist beskrev som «Fifty shades for fjortisar». Den handlet om to vakre, unge mennesker som liksom var veldig forskjellige, fordi han hadde tatoveringer og gikk på fest, mens hun hadde pene klær i pastellfarger og var (foreløpig) avholdsmenneske, både hva sex og alkohol angikk.

Egentlig har de to hovedpersonene Tessa og Hardin mye til felles, blant annet stor entusiasme for klassisk litteratur, trøblete familiebakgrunn og enorm seksuell apetitt. De som led seg igjennom den første filmen, vil huske at det unge paret tilsynelatende fant tilbake til hverandre i slutten, etter en kjip konflikt. Men det var visst bare en drøm, for i film nummer to er Tessa og Hardin adskilt igjen, selv om de selvsagt er vilt forelsket i hverandre fortsatt.

Heldigvis løser det seg, i hvert fall midlertidig, når Tessa ringer Hardin i fylla, og før vi vet ordet av det er de to i gang med et av-og-på-forhold. Det blir rikelig med smakfullt presenterte sex-scener, som jevnlig avbrytes av ulike konflikter hvor folk skriker til hverandre.

Tessa er ikke like uskyldig som før, og framstår som en eneste stor erogen sone hver gang hennes utkårede er i nærheten. Hardin har på sin side henfalt til selvmedlidenhet på grunn av noe som skjedde i barndommen, noe som har skapt et vanskelig forhold til faren og som får ham til å utagere i upassende sammenhenger. Vi får også noen pinlige gjensyn med sjefsbitchen Molly fra forrige film, en kvinnerolle som er så sørgelig utdatert og karikert at man kan bli helt flau.

Selv om det legges opp til en mulig ny romanse mellom Tessa og en fyr på den nye jobben, er det helt åpenbart fra starten hvilken vei dette skal gå. Vi får også et litt uforløst sidespor som omhandler familielivet til den nye sjefen, uten at det er så lett å se hvordan dette henger sammen med resten av historien. Kanskje var det bedre formidlet i boka filmen er basert på. Dette framstår aller mest som en skikkelig unødvendig b-film. De burde gitt seg etter den forrige.