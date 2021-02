Mia Gundersen har mye å takke den rosa puddelen for: – «Maskorama» satte fyr på sanggleden i meg

«Maskorama"s rosa puddel satte Mia Gundersen i fyr og flamme til å by publikum på stevnemøte.

Mia Gundersen er klar for å showe seg rundt i Norge. Foto: Handout

NTB-Gitte Johannessen

Mia Gundersen fikk fart i sanggleden etter «Maskorama» og er nå klar for ni konserter i mars. Foto: Heiko Junge / NTB

Mia Gundersen når hun overrasker dommerpanelet i «Maskorama» med at det er hun som er puddelen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg elsker å synge, danse og underholde, men det er mye jobb også. Jeg har spilt på flere strenger i musikkens verden og spilt på flere utgivelser, sa puddelen i «Maskorama» hemmelighetsfullt før hun ble avslørt å være Mia Gundersen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

For hennes nye show, der hun tar med seg band og norske sanger ut på tur til norske byer og steder, har nemlig fått tittelen «På date med Mia Gundersen».

– Du gjør det personlig som alltid?

– Det blir personlig på noen måter, noe som gjør at det også vil handle om den det treffer. Jeg håper det blir et nært og livsbejaende og oppløftende møte. Jeg har valgt å tolke norske sanger, fordi jeg synes det er så mye bra tekster og melodier vi har et nært forhold til.

– Er det nervepirrende å gå i gang med en forestilling, der du bærer det hele på skuldrene?

– På en måte er det jo det men samtidig føler jeg en stor glede med å komme ut blant folk for å spille på hjertestrenger igjen, sier sangfuglen som virkelig gleder seg til å møte publikum direkte igjen.

– Det er noe eget med det, faktisk noe rørende – for ofte tenker jeg på at alle er bærere av sine historier; at vi alle strever med vårt der ute i våre liv. Derfor er jeg glad for hver og en som kommer.

Gammel skatt

Ni konsertshow står på programmet for Mia Gundersen i løpet av mars måned, og hun sier hun er «glad for å se at folk vil ta turen».

– Selv om vi noen steder bare kan spille for 50 eller 100, skal vi sammen lage en fin aften sammen hvor vi kan tenke på noe annet, lover hun.

Mia Gundersen medgir at hun lider valgets kvaler når hun skal ut på sine ni syngende dater. Hun synes det er så mange fine sanger å velge mellom.

– Men jeg har valgt sanger som treffer meg selv og som jeg synes har fine historier. Folk skal få bli kjent med meg og de norske låtene jeg skal tolke, sier hun – og røper at hun har tatt frem det hun kaller «en gammel skatt».

– Det er «Jordbarnas fremtid», som jeg gjorde for Unicef for 15 år siden. Den solgte 300.000 singler og var en stor suksess. Jeg har ikke sunget den siden den gang – og dessverre er sangen like aktuell.

– Et veldig bra år

På tampen av 2020 klarte Mia Gundersen å lure nærmest alle trill rundt utkledd som lekker, rosa puddel – og med en nordnorsk dialektvri. Ikke bare var det moro, men deltagelsen i musikkrealityen fikk også konsekvenser hun ikke hadde sett for seg da hun sa ja.

– «Maskorama» satte fyr på sanggleden i meg, så jeg har mye å takke den deltagelsen for. Den gjorde at jeg ville synge igjen – og kanskje kommer puddelen på showet? sier Mia litt hemmelighetsfullt.

Hun sier til NTB at fjoråret var merkelig, men «utrolig nok et veldig bra år».

– Jeg har jobbet mye. Sånt sett så har jeg følt meg bitte litt velsignet og ikke minst takknemlig – for jeg vet at det er utrolig tøft for så mange. Nå skal jeg få reise rundt i landet med denne nye musikalske forestillingen hvor jeg hyller norsk musikk. Jeg føler meg heldig – tross alt.

Hit drar Mia Gundersen på date

* 4. mars – Ås kulturhus

* 5. mars – Asker kulturhus

* 11. mars – Moss kulturhus

* 12. mars – Nøtterøy kulturhus

* 13. mars – Hjertnes kulturhus, Sandefjord

* 18. mars – Sogndal kulturhus

* 19. mars – Ricks Bergen

* 20. mars – Lillestrøm kulturhus

* 24. mars – Chateau Neuf, Oslo