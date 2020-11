“Vi må slutte å bruke atmosfæren som gratis bossdunk”

«Hva sier de som investerer i fossil infrastruktur nå, til barna og barnebarna sine?» «Veldig snart kan det ikke brennes mer kull, olje eller gass.» «Det er merkelig å gjøre nye investeringer i fossil energi i dag.»

Alle regjeringer som ikke har en konkret plan for å kutte fossile utslipp til null i de neste 25 årene, mangler respekt for forpliktelsene i Paris-avtalen, sier Jean-Pascal van Ypersele, belgieren som satser på å bli den neste lederen for FNs klimapanel.