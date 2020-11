En sann fornøyelse for filmnerdene

Gary Oldman briljerer i gjennomført svart-hvitt-film om den fargerike mannen som skrev manuset til «Citizen Kane».

Gary Oldman spiller den alkoholiserte og geniale manusforfatteren Hermann J. Mankievicz i «Mank». Foto: NETFLIX

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mank

Skuespillere: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance. Sjanger: Drama. Regi: David Fincher. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Filmen vises i Cinemateket i Stavanger fra fredag 20.11 og slippes på Netflix 4. desember.

La det bare være sagt med en gang: Dette er ikke en film for alle. David Finchers «Mank» er en film som tar for gitt at seeren har en viss kjennskap til og interesse for filmhistorie, og da spesielt Orson Welles’ Oscar-vinner «Citizen Kane», av mange regnet som tidenes beste film. Ikke bare fordi filmen handler om Hermann J. Mankievicz’ arbeid med manuset, men fordi den i form og stil er proppet med referanser til nevnte film.

Om man burde kalle filmen noen hyllest til Hollywood på 30-tallet er nok tvilsomt, for Fincher går ikke av veien for å vise fram de mindre sjarmerende sidene av industrien. Den handler om det som skjedde bak kulissene på godt og vondt, i en tid preget av økonomisk krise og en truende verdenskrig i horisonten. Likevel er det en film som spiller på fascinasjonen for Hollywood og menneskene foran og bak kameraene, og ikke minst for kinofilmen i seg selv.

Hovedpersonen er den forfyllede og geniale manusforfatteren Hermann J. Mankievicz, som blir hyret av den bejublede skuespilleren og regissøren Orson Welles til å skrive et manus. I den offisielle versjonen skrev Welles og Mankievicz manuset til «Citizen Kane» i fellesskap, men det har versert rykter og krangler om hva som egentlig skjedde helt siden premieren for snart 80 år siden.

I «Mank» følges teorien som går ut på at Mankievicz gjorde jobben alene. Gjennom en rekke tilbakeblikk vever Fincher et bilde av hvordan historien om den ulykkelige mediemogulen Kane ble til, og vi får se hvordan en rekke hendelser i Mankievicz’ liv gjør at handlingen tar form.

Gary Oldman er strålende i rollen som den observante og rappkjeftede Mankievicz. Han skildrer en mann som til tross for sin omfattende alkoholisme var en briljant forfatter, som aldri var redd for å pirke borti det ubehagelige, kanskje særlig i møte med de rike og mektige.

«Mank» er på ingen måte en film som gir ved dørene. Det er ikke nødvendigvis gitt at man forstår alt som blir sagt, eller henger med i rekkefølgen ting blir fortalt i. Det er noe nonsjalant og samtidig lett kaotisk over det hele. Noe som for så vidt står godt i stil med mannen det handler om.