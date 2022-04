Rebellen har falt til ro

Pandemien førte til så mye, også til at en villstyring fant hvilepulsen.

Pete Doherty, til venstre, samarbeider med den franske musikeren, komponisten og produsenten Frédéric Lo.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Peter Doherty & Frédéric Lo: «The fantasy life of poetry & crime» (Strap Originals & Water Music)

Det er mye som kan sies om Pete Doherty og hans fortid med slåssing, narkotika, fengsel og forholdet til modellen Kate Moss. Nå har han holdt seg unna stoff i over to år, og forholdet til Moss endte i 2007 – trolig til det beste for dem begge. I fjor giftet han seg med Katia de Vidas fra sitt eget band Puta Madres.

De kom med et album i 2019, der lysglimtene ble overskygget av dype daler. Nå er tingene bedre sortert. Han overlater det meste til sin nye samarbeidspartner Frédéric Lo, for å kunne konsentrere seg om tekstene og vokalen.

Fakta Peter Doherty Bakgrunn: Født 12. mars 1979 i Hexham i England. Utgivelser: Tre album med The Libertines, tre med Babyshambles og fire soloalbum, det siste med backingbandet Puta Madres. Les mer

Fakta Frédéric Lo Bakgrunn: Født Frédéric Bonnet, 23. august 1964 i Rodez i Frankrike. Utgivelser: Tre soloalbum. Har også jobbet med en rekke artister, spesielt Daniel Darc. Les mer

Da hans første band The Libertines debuterte i 2002, var det farget av The Clash. 20 år senere er det tidlige utgivelser fra Morrissey og Suede han krediterer som inspirasjonen bak singlen «You can’t keep it from me forever». Rockeren er byttet ut med crooneren:

Me, I know every trick in the book

Every trick by hook or by crook

Også åpningen «The fantasy life of poetry & crime» har vært gitt ut som single, en vakker sang der teksten er noen hakk mer dyster enn innpakningen: Bells, they chime. Bells, they chime in time, to a vicious low whine of a chainsaw's grind, in the summertime. There is a coppery taste, a gun in your face. High plains drift, sly shapes shift across the Maritime.

Doherty har ikke verdens sterkeste stemme, men han har sårheten. Som på forrige album har han en tendens til å lyde som Steve Harley. Hør for eksempel «The ballad of». «Yes I wear a mask» lyder på sin side som skissen til en Beatles-ballade.

Samarbeidet startet etter at Doherty ble sittende fast i Frankrike under pandemien. Lo tok kontakt for å få ham med på en hyllestplate til Daniel Darc (1959–2013), Los tidligere samarbeidspartner.

Deretter begynte de å lage nye sanger. Dohertys tekster er delvis inspirert av franske fabler, inkludert bøkene om mestertyven Arséne Lupin som dukket opp på norske tv-skjermer på 70-tallet.

Han tilegner også en sang til vennen og kollegaen Alan Wass, som døde i 2016. «Abe Wassenstein» er en dylansk vise der I sit and stare, say a kind of prayer er ord som går igjen. Det er sikkert ektefølt fra Doherty, men savnet og smerten når ikke ut.

Avslutningen «Far from the madding crowd» er heller ikke noe høydepunkt, en pianoballade der Doherty synes synd på seg fordi han ikke har kunnet opptre under pandemien. Det er ment som en sang om tilhørighet, men det lyder sutrete.

«The epidemiologist», epidemiologen, er heller ikke en sangtittel man så for seg i starten av 2020. The best laid plans can oft’ go to fockery, synger Doherty og oppsummerer det hele. Optimismen rår likevel: Heads that are shrunken still can be clever, ships that are sunken still can hold treasure. Han kommer bra fra denne.

«Keeping me on file» er også fin; en myk poplåt om gjensidig kjærlighet. En sang for lyse sommernetter fylt med håp. Doherty fant både kjærlighet og vennskap i coronaens tid.

Nå skal han turnere med The Libertines for å feire 20-årsjubileet til deres første plate, og den femte sies å være på vei. Det kan bli et bra år for Peter Doherty fra småbyen Hexham i Northumberland.

Beste spor: «The fantasy life of poetry & crime», «The epidemiologist», «You can’t keep it from me forever», «Keeping me on file».