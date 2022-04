Bomberegn mot barnesinn

BOK: Ronald Grinis dagbok fra norsk okkupasjonshverdag legger grunnlaget for en utgivelse med tidløse kvaliteter og skremmende aktualitet.

Ronald Grini har skrevet en bok som får ekstra tyngde akkurat nå, mener vår anmelder.

Anna Serafima S. Kvam Litteraturkritiker

Ronald Grini: Krigsdagboka. Krigen sett med barneøyne. 196 sider. Press.

«Når jeg langt senere i livet har sett reportasjer fra bombing av land som Irak, Libya eller Syria, har jeg alltid tenkt på barna som åndeløst sitter og lytter og venter på neste bombe, akkurat slik jeg gjorde det da jeg var liten.» Slik lyder en innledende passasje i Ronald Grinis Krigsdagboka. At utgivelsen lanseres mens bombene igjen faller over hustak på kontinentet, gjør at det føles både mørkt og nødvendig å lese seg gjennom dagboka til en som var barn da andre verdenskrig begynte.

Skøyteis og matkø

Krigsdagboka er en selvbiografisk barndomsberetning med hovedvekt på krigsårene, hvor Grini – som fyller 90 år i år – gjengir og kommenterer dagbøker han skrev fra han var ni til han var tretten. Forfatteren ble født på Rælingen i 1932. Etter å ha tilbragt sine første leveår på Søgården flyttet han med mor Randi og far Rolf Martin til Dammensvika ved Lillestrøm, et par år før krigsutbruddet.

Etter et omriss av minnene Grini har fra tredvetallet, følger et kapittel for hvert av krigsårene. Fra og med 1941 tar forfatterens tekst på nåtidsplanet avspark i dagbøkene Ronald fikk av sin mormor. Mellom dagboknotater om is, snøsmelting og familiebesøk drypper også okkupasjonens hverdag inn i dagbokblekket. Ronalds familie rasjonerer, de holder seg med illegale nyhetskilder og bor like ved Kjeller flyplass, som ble bombet flere ganger mellom 1940 og 1945. «I dag har det vært Amerikanske bombe fly her. Det var en hundre stykker av dem. Dem har bomba hele Kjeller flyplass sønder og sammen», noterer elleveåringen 18. november 1943.

Barnets kronologi

Den første nedtegnelsen skjer to år tidligere, da han skriver om å ha vært på skolen, at det regner og at bestemor er på besøk. Og deretter: «Mamma og tante Astrid har gått på forsyningsnemda etter nye brøkort. Pappa er fremdeles i Drangedal. Rusre og Tyskere slåss. Tyskere og Engelskmenn slåss.» Slike små tekstbrokker – alltid gjengitt bokstavtro fra dagboken – suppleres løpende av den voksne forfatterens kontekstualisering. De to stemmene sammenstiller vekselsvis det universelt barnlige («så moro som vi har de om gjulekvelden»), krigens hverdag («endeløse køer») og krigens traumer («De har også bomba to hus rett åvenfor oss»).

Den voksne stemmen går riktignok aldri langt i å overfortolke eller foregripe sin egen barnepenn. Et eksempel er omtalen av en slektning som under fredsdagene ble arrestert for fraternisering med nazistene. Det kunne sikkert vært fristende å hekte leseren på kroken helt innledningsvis med en slik konfliktfylt familiehistorie. Men Grini introduserer hverken arrestasjonen eller de oppsiktsvekkende opplysningene om at en motstandsmann ble holdt i skjul i barndomshjemmets førsteetasje, før barnet selv har nedtegnet informasjon om saken helt mot slutten av dagboken. Slik blir vi også minnet om krigsårenes taushetskultur.

Lange notater og bombetokt

At Grini så trofast følger kronologien barnet har etablert, skaper en verdifull intimitet mellom verk og leser. Vi får følge den voksnes undersøkelse av egne minner – det gnagende spørsmålet om hvor autentiske de egentlig er – ganske uforstyrret av fortellerteknisk fiksfakseri eller overdreven etterpåklokskap. Slik blir leseren brakt inn i problemstillingen Grini arbeider med: Kanskje er det ikke bare slik at dagboka er et arsenal av nyttige «knagger» for hukommelsen, men en gjenstand som «skygger for minner». Kanskje ville Grini «husket annerledes hvis dagboka ikke hadde styrt erindringen?»

Uten for mye av ettertidens krigsnarrativer tredd nedover barnets tekst, får leseren også mulighet til å føre en uforstyrret refleksjon over hva dagbokens innhold, utelatelser og form kan fortelle. Derfor blir ikke traumeerfaringene etter bombetoktene mot Kjeller synlig først og fremst gjennom barnets omtale av skrekk eller sorg. Snarere forstår vi hendelsens betydning gjennom antallet ord Ronald har knotet ned. Notatet fra 18. november 1943, da 102 Liberator-fly slapp 838 høyeksplosive bomber over Kjeller-området og flere sivile ble drept, er blant dagbokas aller lengste.

Krigsdagboka vil kunne benyttes av mange generasjoner lærere, elever og private lesere. Det er vondt at utgivelsen akkurat nå har langt større aktualitet som et rått innblikk i krigens skadevirkninger på barnesinnet enn som studie i et langt livs minnearbeid. Selvfølgelig gir det også teksten ekstra tyngde og verdi. Grini har tilført norsk krigslitteratur et helt nødvendig tidsvitneperspektiv, gjennom en upyntet gjengivelse av barnets minnearbeid.