Mord i tynn luft

BOK: En livsfarlig klatretur i Himalaya, og en morder er løs i klatrelaget.

Amy McCulloch (36) har skrevet en spennende thriller om klatring og mord i Nepal.

Gunnar Gran Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Amy McCulloch: «Åndenød». Thriller. 432 sider. Oversatt av Lisa Vesterås. Gursli Bergs forlag.

Cecily Wong er journalist i bladet «Wild Outdoors». Hun skal intervjue klatrerlegenden Charles McVeigh, som setter verdensrekord hvis han bestiger fjellet Manaslu (8163 meter over havet). Det er bare en hake, for å få intervjuet, må Cecily komme seg til topps på fjellet. Ganske snart begynner folk å dø på mystisk vis. Cecily finner en lapp festet til teltet sitt: Det er en morder på fjellet. Løp.

«Åndenød» er på en måte svært selvbiografisk, for forfatter Amy McCulloch besteg selv Manaslu i 2019. Og akkurat som sin heltinne har hun kinesiske røtter. McCulloch har skrevet åtte bestselgende bøker for barn og ungdom, dette er hennes første voksenbok.

«Åndenød» er en meget god journalistisk beretning om en klatreekspedisjon, pimpet opp med masse mord. Ekspedisjonen er beskrevet på en fin og autentisk måte, alle fjellets farer truer; mangelen på oksygen, akklimatisering, farlige bresprekker og dødbringende snøskred.

Spenningen tar seg opp når klatringen begynner for alvor. På slutten tar det helt av, det blodige oppgjøret i det som på klatrespråket kalles «dødssonen», i den tynne luften over 8000 meter. Problemet er at beretningen blir minst 100 sider for lang. Det var ikke nødvendig å ta med alt som skjedde på den virkelige klatreturen, det er lov å hoppe over de kjedelige delene.

Det viktigste i en krimroman er ofte ikke plottet, men personene. Liker du helten? Da blir du fort sugen på å lese den ene romanen etter den andre om han eller henne. Jeg likte ikke Cecily noe særlig, hun er stort sett bare en dirrende nervebunt, nervøs og fælen, fullstappet av bekymringer for framtida og plaga av fortida. Heldigvis utvikler hun seg. Selvtilliten stiger ettersom hun oppdager at dette kan hun faktisk klare; klatre til toppen av et av verdens høyeste fjell.

«Åndenød» er meget kompetent skrevet, men den blir litt glatt. Vi får ingen festlige formuleringer eller mektige metaforer. Det er også en markert forskjell i kvaliteten på hvordan McCulloch beskriver det klatremessige (bra!) og det vold- og morder-messige (ikke så bra, litt gal-øksemorder-i-skrekkfilm-aktig). De to ingrediensene går aldri opp i en høyere enhet.