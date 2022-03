Mens og migrene

Lekent og velskrevet portrett av siviløkonom med Casanova-syndrom.

Per Qvale har oversatt 140 bøker og skuespill.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Per Qvale: «Veblen. Om det ugjenkallelige». Roman. 192 sider. Solum.

Den usedvanlige språkbegavelsen Per Qvale (f. 1946) debuterte skjønnlitterært i 2013 med romanen «Trabant. Om det umistelige» og har siden også skrevet om det ubotelige, det ubetvingelige og nå også det ugjenkallelige, i det som likner et enhetlig og gjennomtenkt tematisk prosjekt.

Inngangen til «Veblen» er en omskrivning av et par av den østerrikske filosofen Ludwig Wittgensteins mest kjente sitater; passende nok, siden hovedpersonen Knut slett ikke kan tie, men tvert om må tale om sine mange kjønnslige eskapader opp gjennom tiårene, med amorøse erfaringer som går tilbake til sommeren 1945 og fortsetter like inn i aldersheimen.

Det er blitt et underholdende og språklig suverent portrett av en uforbederlig rundbrenner, fra ungdom til alderdom, der forfatteren også knytter kuriosa og kommentarer til krig og kriser, begivenhetshistorien og den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen, slik dette kronologisk utspiller seg gjennom hovedpersonens livsløp.

Knut er født i 1927, så det er en del historie og historier å ta av. Han studerte sosialøkonomi under Frischs kateter, men utmerker seg altså først og fremst som kvinnebedårer og skjørtejeger. Han kan nok minne litt om Søren Kierkegaards spissborgerlige estetiker. Han er dannet, men sær; reflektert, men umoden, og det hviler noe tragikomisk karikert over ham. Det har vært sagt om Qvales personer at de er parodier på Solstads skikkelser, og det er vel ikke aldeles på siden, uten at Qvales romaner derfor skal leses som parodier.

Knut er en mann som sier håbløs, spiser lunch og krasler med sigarettpakken (South State, uten filter). Det store faglige forbildet er den norsk-amerikanske sosiologen og økonomen Thorstein Bunde Veblen (1857-1929), mest kjent for boken «Den arbeidsfrie klasse» og begrepet «Veblen-effekten», det vil si at noen kan oppleve en merverdi av et gode eller produkt hvis de tror de imponerer andre med sitt forbruk. Når prisen på en vare stiger, så stiger også etterspørselen, fordi konsumenten tillegger prisen i seg selv en positiv nytteverdi.

Sånn sett er det kanskje nærliggende å si at vår mann lider under en slags kjønnslivets Veblen-effekt, idet han som en gjennomført libertiner nedlegger den ene kvinnen etter den andre. Da vi først møter ham, er imidlertid hans patologiske utroskap ved å avsløres på dramatisk vis. Ekteskapet med Lillemor humper og går, mens og migrene, mens og migrene, beklager han seg til gamle krigskamerater i den såkalte Soseklubben, men først og fremst til storebroren Fraas.

Knut har en affære med sin 27 år gamle sekretær, han har affærer i Sverige og Usbekistan, og både her og der ellers, tilsynelatende helt uten å pådra seg noen kvaler. Han blir til og med opprørt da han blir kjent med den muligheten at han ikke er far til sin førstefødte, samtidig som han lurer på om han skal påta seg farskapet da hans første hustru blir gravid med sin nye elsker.

Det ugjenkallelige utfolder seg altså på flere plan i romanen, som utmerker seg med et lekent og overlegent språk, fullt av blødmer, ordspill og artig kuriosa. Her er for eksempel en fanatiker fra Fana og en bødtker som har falt i staver, og navn som frøken Tasserud taler for at forfatteren må ha humret godt mens han skrudde dette sammen.

Særlig spekulativt eller filosofisk anlagt er vel ikke Knut, men på sine eldre dager synes han også å streife innom Kierkegaards religiøse stadium, idet dialogene får et nesten metafysisk innhold og i løpet av kort tid kan bevege seg fra synspunkter på rengjøring til planøkonomi og gudsbegrepet. Når Knut drøfter ulike dødsmåter med sin kone nummer to, Helena, er det morsomt på en makaber måte.

Med såpass mye sex og samliv og følelser, kunne dette fort blitt kleint og klissete, men Qvale balanserer det hårfint og troverdig, og tegner et underholdende portrett av casanovaen Knut, der slutten er like overraskende som den er sørgelig. Do not go gentle. Men heller ikke Knut har noe eller noen å rette raseriet over det ugjenkallelige mot.