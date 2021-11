Alle vet om halloween, men har du hørt om Day of the Dead?

Tirsdag, og hovedsakelig mandag denne uken, feires de dødes dag. Du har sikkert sett bildene av kvinnene med skjelettsminke, paradene eller de oransje ringblomstene, men hva er egentlig «Day of the dead», og hvorfor er det ikke bare «meksikansk halloween»? Vi forklarer.

De dødes dag feires på mange forskjellige måter. I Michoacan i Mexico gjør familiemedlemmer seg klare til å tilbringe natt til 2. november ved siden av gravene til deres kjære. De dekorerer gravene, spiser og drikker mens de holder sine kjære med selskap.

Lørdag 30. oktober fartet mange rundt på byen ikledd blodige klær, zombielinser og katteører. Halloween, den hedenske feiringen som er et resultat høsting, folketro og kristendom, slo rot i Norge på begynnelsen av 2000-tallet.

Mens barn gikk fra dør til dør i nabolaget, ba om godis i bytte mot husfred, satt Priscila Serrano opp altere i kjelleren til St. Petri kirken. Bilder av avdøde familiemedlemmer ble satt opp sammen med blomster, mat, vann og lys.

I helgen feiret de fleste av oss Halloween, mens Serrano, som er fra Mexico, feiret De dødes dag eller «Dia De Los Muertos» som det heter på spansk. En feiring som har noen likhetstrekk med Halloween, men som er langt fra det samme:

1 Opphav Søskenbarna Eduardo Cervantes og Daniel Gonzalez lager klart alteret som skal hedre moren og bestemoren som døde av korona. Feiringen går langt tilbake i tid. Aztekerne i Mellom-Amerika mente det ikke var respektfullt å sørge over de døde. I stedet ble de sett på som medlemmer av lokalsamfunnet – og i et visst tidsrom kom de på besøk til jorden for å si hei til kjente og kjære. Dette er fordi gudinnen Mictecacihuatl, Eller «the Lady of the dead», tillot det. Da spanjolene kom til området, ble feiringen justert litt for å stå i stil med den katolske troen. Derfor består høytiden av både aztekernes og de kristnes ritualer og tradisjoner (og noen trekk fra Midtøsten). I tillegg ble tidspunktet flyttet litt på: Før spanjolene kom var feiringen i juni og juli. Etter ble feiringen flyttet til oktober/november slik at det passet sammen med den katolske Alle sjelers dag.

2 Feiringen Feiringen har spredd seg til flere verdenshjørner og tradisjonene er ulike i hvert område. Dette bildet er fra feiringen i Bolivia i år. – Vi ferier og minnes våre kjære som er døde. Måten vi gjør det på er å sette opp et alter med bilder, lys, mat og blomster, forklarer Serrano. Hun forteller videre at man noen steder velger å ta feiringen til selve kirkegården. Feiringen varer hovedsakelig fra 1. til 2. november, men for noen begynner festlighetene allerede fra slutten av oktober. Dette fordi man tror de døde kommer på besøk på forskjellige tidspunkt. Mange mener dørene til himmelen åpnes 31. oktober. Da kommer barna for å være med familien i et døgn. 2. november kommer de voksne. Datoene – og deres betydninger, varierer fra land til land og område til område.

3 Hvorfor? Priscila Serrano med hjemmelagde «suger sculls». – Man tror at på denne tiden kan døde komme for å være med de levende. Derfor setter man ut vann og mat på altrene, slik at de kan vaske hendene før de spiser og føler seg velkomne. Er det et barn som har dødd, setter man gjerne ut leker de likte godt, og så videre. Blomstene er der for å vise vei, sier Serrano. Hun påpeker at ikke alle som ferier De dødes dag tror på dette, men at det er en fin måte å huske dem som har dødd på.

4 Kostymer og tradisjoner Dead-bread slik de lages i Mexico. Den sterke dødssymbolikken i amerikansk halloweenfeiring med skjeletter, hodeskaller, flaggermus og teaterblod er inspirert av De dødes dag. Feiringen inneholder flere faste elementer og tradisjoner, som: Dead-bread: En søt brøddeig med anis som tradisjonelt bakes til feiringen.

Sugar Sculls : Hodeskaller laget av sukker som brukes som dekorasjon. Dekorasjoner laget av sukker har vært vanlig i Mexico lenge – da det har vært billigere å lage kunst av sukker enn å kjøpe importerte kirkedekorasjoner. Sukkerskallene representerer den dødes sjel og er ofte smilende og fargerike.

Ringblomster/Marigolds: Aztekerne trodde de avdøde trengte lukten av disse blomstene for å finne veien tilbake til familiene fra dødsriket. Derfor blir altrene dekorert med disse blomstene.

La Catrina: Hodeskalle-sminken man ofte ser under høytiden. La Catrina er egentlig en karakter fra en avistegner, José Guadalupe Posada, som lagde Catrina – et elegant skjellet- som en satire på eliten i Mexico på 1910-tallet. Hennes originale navn var «Calavera Garbancera». «Garbancera» var det man på den tiden kalte folk som imiterte en europeisk stil. På det originale bildet går ikke Catrina med klær, kun en fransk hatt. En teori er at karakteren er kritikk av de fattige meksikanerne som prøvde å se rikere ut enn det de egentlig var. Nå har figuren blitt et kulturelt ikon i Mexico. Kvinne med «La Catrina»-sminke. Hun går i protesttog mot kvinnevold under De dødes dag i Mexico City.

5 Priscilas feiring Dette alteret lagde Priscila Serrano for sin bestemor i år. Priscila Serrano er blant annet daglig leder i stiftelsen Urban Hands, som tilbyr ulike aktiviteter og workshops for familier og unge. De dødes dag er høytiden hun savner mest fra hjemlandet. Derfor bestemte hun seg for å invitere til feiring for å vise frem denne delen av meksikansk kultur: – Jeg begynte å planlegge festen i 2019, men på grunn av koronaen ble det ikke noe før i år, sier hun. Rundt 80 samlet seg i kjelleren til St. Petri-kirken for å minne sine kjære, spise tradisjonell mat, se kunst og lytte til musikk. De fleste kom fra spansktalende land, men noen nordmenn tok også turen. – Det var fint. Man skal ikke dvele med døden, men vi burde tillate oss å stoppe opp og tenke på dem som har vært i livet vårt, sier Serrano.

