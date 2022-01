Stemningsfull film om trøfler, kokkekunst og sorg

Nicolas Cage briljerer som forbitret einstøing på jakt etter trøffelgrisen sin.

Nicolas Cage er virkelig god i hovedrollen i «Pig».

Kine Hult Journalist

Pig

Skuespillere: Nicolas Cage. Sjanger: Drama / Thriller. Regi: Michael Sarnoski. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år

Det er ikke lenge siden den koselige, italienske dokumentarfilmen «Trøffeljegerne fra Piemonte» hadde kinopremiere. Dramafilmen «Pig» er borti en del av de samme temaene, blant annet når det gjelder menneskers varme forhold til dyrene sine, og den rå konkurransen om å slå klørne i de kostbare, underjordiske soppene.

Hovedpersonen i denne filmen er den skjeggete, morske einstøingen Rob, som bor i en enkel hytte i Oregons skoger sammen med trøffelgrisen Apple. Han har verken telefon eller varmtvann, og hans eneste kontakt med omverdenen er en ung kakse som kjører kanarigul Camaro og som leverer ham forsyninger i bytte mot trøfler.

Nicolas Cage er glimrende i hovedrollen som den ordknappe, alvorlige Rob, som ser ut til å ha funnet seg rette i sin tosomhet med grisen. Men en natt blir han angrepet av to innbruddstjuver, som slår ham ned og stjeler grisen. Blodig og omtåket tar han seg fram til nærmeste bebyggelse og varsler sportsbil-fyren, som noe motvillig dras med på grisejakt i Portlands underverden.

Etter hvert som handlingen utspiller seg får vi gradvis vite mer om Robs fortid, om hvem han er, hvorfor humøret er så beksvart og hvorfor han har isolert seg fra sivilisasjonen. Jakten på den forsvunne grisen gjør at han må oppsøke steder og mennesker han ikke har sett på mange år. Det blir til tider brutalt og voldelig, men det er også noen gode opplevelser som lokkes fram fra glemselen.

Regissør Michael Sarnoski avslører gradvis mer og mer av hovedpersonens fortid, og gir oss et hjerteskjærende vindu til et liv som preges av sorg og savn, men også til en mann som har klart å forsone seg med at livet tok en uventet vending. Samtidig er det en nydelig film om gledene man kan oppleve i møte med ekte mat laget av folk som bryr seg, om viktigheten av å møtes til et godt måltid og om hva slags betydning det kan ha for livskvaliteten. Og om hvor galt det kan gå når man mister de viktigste tingene i livet av syne fordi man jager etter rikdom og makt.