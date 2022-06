Fansen kan få lære å spille Metallica-låtene av bandet selv

Metallica tar sin variant av Lillebjørns gitarbok – og tilbyr fansen å lære å spille sammen med dem.

Blir gitarlærere på nett: James Hetfield og Kirk Hammett i Metallica, her på scenen under Copenhell-festivalen i forrige uke.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Metallica har ifølge NME slått seg sammen med Yousician for å utvikle et kurs der fansen skal guides gjennom i alt 10 gitarfokuserte sesjoner med riffs, lead- og rytmegitar.

Og lærere er ingen ringere enn James Hetfield og Kirk Hammett. Fansen vil få lære å spille «Enter Sandman», «Nothing Else Matters», «One», Fade to Black» og «Master of Puppets», for å nevne noen av låtene som tilbys på kurset.

I tillegg blir det intervjuer med alle bandmedlemmene, der de åpner seg om bandets kreative prosess, øvingsteknikker og ritualer de følger før konsertene.

Som bandet sier i reklamen:

– Den beste måten å lære hvordan man kan spille som oss, er å spille med oss.