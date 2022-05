Den nye «Top Gun»-filmen er perfekt i sin sjanger

Store porsjoner med halsbrekkende flyscener, akkurat passelig mye rivalisering, litt kjærlighet, rause mengder nostalgi og Tom Cruise på sitt mest sjarmerende. «Top Gun: Maverick» treffer blink på alt.

Tom Cruise og jagerfly i solnedgang er fortsatt et velbrukt motiv, når «Top Gun»-konseptet gjenopplives.

Kine Hult

Top Gun: Maverick

Skuespillere: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Monica Barbaro, Ed Harris. Sjanger: Action. Regi: Joseph Kosinski. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

Det er egentlig ingen som lager filmer som denne lenger, og det er kanskje nettopp derfor «Top Gun: Maverick» føles så forfriskende. Dette er filmen for deg som nostalgisk mimrer om 80-tallet, om filmer som i vekslende grad har tålt tidens tann, men som likevel lokker fram varme minner for mange av oss.

Regissør Joseph Kosinski gjør sånn sett alt riktig helt fra starten idet han tar «Top Gun»-universet inn i vår tid. Hovedpersonen Pete «Maverick» Mitchell (Tom Cruise) ser på ingen måte 36 år eldre ut enn sist vi så ham, og han er fortsatt like lite ærbødig innstilt overfor folk som er over ham i rang og lønnsnivå. Sånt straffer seg selvsagt i militære kretser, og Maverick har aldri gjort den karrieren i marinen som ville vært selvskreven for andre med hans talent.

Tilbake på gamle trakter

Det passer i grunnen greit, for det gjør at manusforfatteren lett kan sende ham tilbake til gamle trakter, som lærer på sitt gamle flyakademi. Her skal en gruppe unge stjernepiloter klargjøres for et ekstremt farefylt og så godt som umulig oppdrag i en «røverstat» - ja, vi holder oss til ordningen fra den første filmen med å skape navnløse fiender, kanskje for å slippe å bruke krefter på å sannsynliggjøre et utenrikspolitisk bakteppe. For det er ikke sånne overordnede emner «Top Gun»-filmer skal handle om.

Flyscenene er enda mer spektakulære enn i den første filmen.

Dette er langt fra det eneste feltet hvor regissøren er tro mot det opprinnelige konseptet. Om man var skikkelig pirkete, kunne man selvsagt beskyldt filmen for å være en oppusset blåkopi, full av forutsigbare plotvrier, hyppige gjenhør med Kenny Loggins’ kjenningsmelodi «Danger Zone» og med en rekke sentrale elementer som skal krysses av på skjemaet. Men dette er ikke en film for de som vil pirke i sånt. Den er en actionfilm som opererer helt på sine egne premisser, et adrenalin- og fartsfylt eventyr om folk som tøyer grensene for hva som er fysisk mulig. Den en skamløst pompøs, men på alle de riktige måtene, med akkurat passelige mengder avvæpnende humor.

Nostalgi og tilbakeblikk

Selv om handlingen baserer seg på hendelser fra den første filmen, er det ikke sånn at man må ha sett den for å henge med - det meste forklares på en fin og naturlig måte, delvis gjennom tilbakeblikk og delvis gjennom dialog - men det gir åpenbart en annen opplevelse å ha sett den opprinnelig filmen. Referansene er mange og stort sett gode, og det gir også det riktige bakteppet for å forstå en av filmens sentrale konflikter. Blant rekruttene Maverick skal lære opp, finner vi blant annet sønnen til hans tidligere makker Goose, og her er det ikke bare varme følelser å spore.

De heftige flyscenene i den første filmen var imponerende i sin tid, og det gis ikke poeng for å gjette at det er enda mer spektakulært i 2022. Men Kosinski blir aldri så forelsket i sine egne actionscener at de får dominere på bekostning av de andre. Her er balansen finstemt, og underholdningsnivået skyhøyt. Det er vanskelig å se for seg hvordan oppgaven med å lage denne oppfølgeren kunne vært løst på en bedre måte.