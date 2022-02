Myke hardinger

Masse potensial fra Jæren.

Frostbite er Bjørnar Grødem, Jesper Risa Egge, Lasse Livastøl, Arild Levang, Reinhardt Oma og Sebastian Knutsen.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Frostbite: «Misdirected» (Frostbite Records)

De åpner sterkt, Frostbite fra Bryne/Kverneland/Ålgård, et melodiøst hardrockband du godt kan sjekke ut hvis sjangeren taler til deg. «Superior» kommer som et skred av gitar-licks, 80-tallstrommer, synther, riff og gitarer som dobler og biter. Melodiøst og akkurat tungt nok til å sende tankene tilbake noen tiår til gamle storheter. Tøft.

Frostbite har også en mykere side der de heller langt over i popen. «Ice cold» for eksempel, som er veldig myk hardrock, en slags ballade som kunne vært MGP-materiale. Mnja? Her er de ikke like interessante. De er flinke, bevares, men desidert best når de er på sitt tyngste. Hør på instrumentalen «Crepitu». Jo, de kan virkelig spille.

Bon Jovi kunne lånt «Perfect storm» og «Fear my name». Masse potensial, noen barnesykdommer og et kjekt, nytt bekjentskap. Tynn firer, men vi skal følge litt med på Frostbite, særlig hvis de følger det tunge sporet.

Beste spor: «Superior», «Fear my name».